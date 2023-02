Pagpapaigting ng kahandaan ng bansa pagdating sa mga krisis pangkalusugan

Patuloy na nahaharap ang buong mundo sa mga hamong pangkalusugan gaya ng mga epidemya at pandemya. Masasabi man nating “the worst is over” pagdating sa ating laban kontra COVID-19, hindi po natin maikakaila na nananatiling banta ang virus na ito sa ating kalusugan. Hindi rin natin alam kung ito na ba ang huling pandemya na dadaan sa buhay natin dahil naririyan palagi ang posibilidad na magkaroon ng mga panibagong krisis pangkalusugan sa hinaharap.

Sa kadahilanan pong ito kaya isinusulong namin—kabilang ang mga kasamahan ko sa Senado—ang Senate Bill No. 1869 na layuning magtatag ng Center for Disease Control and Prevention sa ating bansa.

Hangad po nito na magkaroon ang Pilipinas ng isang ahensya na maaaring magsagawa ng mga epidemiological studies upang maging handa ang bansa sa mga sakit na maaaring maging banta sa kalusugan ng ating mga mamamayan.

Katulad na lamang po noong mga panahon bago pumasok ang COVID-19 sa bansa, hindi natin akalain na darating ang pandemya sa buhay natin at hindi rin natin inakala na magiging ganoon kahalaga ang papel ng Research Institute for Tropical Medicine sa ating COVID-19 response lalo na sa testing. Buti na lamang, matagumpay nating naisulong na madagdagan ang budget ng naturang ahensya sa ating kapasidad bilang Chair ng Senate Committee on Health at Vice-Chair ng Senate Committee on Finance noong 2020 at hanggang sa 2022.

Mahalaga ang ganitong pagpapalakas ng ating healthcare institutions kung nais nating maging mas maagap sa pag-iwas at pagkontrol ng mga epidemya o pandemya na maaaring maging banta sa ating mga kababayan.

Samantala, habang patuloy ang ating laban kontra COVID-19 at iba pang mga sakit, masaya po tayo dahil nariyan ang mga Malasakit Centers upang tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng medical assistance mula sa gobyerno.

Sa katunayan, ipinagdiwang natin ngayong buwan ang ikalimang anibersaryo ng programa na nagsimula sa Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu City kung saan itinatag ang kauna-unahang Malasakit Center sa bansa noong 2018.

Sa loob ng limang taon, mahigit pitong milyong Pilipino na ang natulungan ng Malasakit Center program ayon sa Department of Health. Patunay ito na mas marami pa ang makikinabang sa mga programa ng gobyerno kung inilalapit natin ito sa tao sa pamamagitan ng pinabilis na serbisyo sa mga komunidad nila mismo.

Sa paggunita ng anibersaryo ng Malasakit Centers program, nakilala ko ang ilan sa mga kababayan nating natulungan ng programa. Isa sa kanila si Giselle Cabañero, isang pasyente na kinailangang operahan nang magkaroon ito ng bato sa apdo. Maliban sa kanyang pagpapaopera, natulungan din siya ng Malasakit Center na mabayaran ang ilang diagnostic procedures niya gaya ng CT-scan at endoscopy.

Samantala si Ismael Villaneso naman ay isang heart surgery survivor na personal na nagpasalamat sa akin dahil natulungan din ng Malasakit Center. Pinasalamatan din niya si dating pangulong Rodrigo Duterte dahil pinirmahan ni Tatay Digong ang Malasakit Centers Act of 2019 para maging isang ganap na batas.

Ilan lamang ito sa mga kuwento na maibabahagi sa atin kung paano patuloy na nakakatulong ang Malasakit Centers sa ating mga kababayan. Nakakataba po ng puso na maraming mga Pilipino ang nakabenepisyo sa mga inisyatibang ating sinimulan. Magsisilbing inspirasyon ito para sa akin na patuloy na magsumikap upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.

Asahan din po ninyo na hindi matatapos sa Malasakit Centers program ang ating mga hakbang upang mas mailapit sa tao ang serbisyo ng gobyerno. Sa pagdalo ko sa Rotary Concerns Forum sa Davao City kamakailan, naibahagi ko ang ilan sa aking mga inisyatiba at panukalang batas na naglalayong mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng kanilang gobyerno.

Kabilang diyan ang pagtatayo ng Super Health Centers sa buong bansa, lalo na sa mga liblib na lugar upang hindi na kailanganin pa ng mga residente ng dumayo ng mga lungsod para lamang mag-avail ng mga medical treatments na kailangan nila.

Hindi po natatapos sa loob ng Senado ang ating serbisyo sa bayan. Nitong nakaraang linggo, patuloy pa rin po ako sa pag-iikot sa bansa para mamahagi ng kaunting tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Dumalo rin ako sa ilang okasyon upang makapiling ang ating mga kababayan, masolusyunan ang kanilang mga suliranin, at mag-iwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Noong Valentine’s Day, sumama ako sa Kasalang Bayan sa Dasmariñas City sa Cavite kung saan natupad ang pangarap ng 751 na magkakasintahan na maikasal sa tulong ng kanilang local government. Bilang ninong, hiniling ko po sa mga bagong mag-asawa na alagaan ang isa’t isa at gawing inspirasyon ang Diyos upang tumatag ang kanilang pagsasama. Binahaginan ko rin po sila ng tulong upang kahit papaano ay maging masaya ang kanilang araw ng kasal.

Sa kaparehong araw, namahagi rin ako ng tulong sa ilang pamilyang nasunugan at indigents sa naturang siyudad. Nagkaroon din tayo inspection ng itinatayong Super Health Center doon.

Kahapon naman ay nasaksikahan ko ang groundbreaking ng Super Health Center sa Malvar, Batangas kung saan nagbigay rin ako ng tulong sa mga mahihirap doon. Pagkatapos ay dumalaw ako sa Calamba City, Laguna para rin mag-abot ng dagdag tulong sa mga kababayan nating nangangailangan.

Nitong nakaraang linggo, namahagi rin tayo ng tulong sa mga nasunugan sa mga siyudad ng Talisay, Koronadal, Zamboanga, at San Juan. Pati rin sa mga bayan ng Macabebe at Masantol sa Pampanga, at bayan ng Marilao at siyudad ng Baliwag sa Bulacan.

Nag-abot din ng tulong ang aking opisina sa ilang mahihirap nating kababayan sa mga bayan ng Limay, Mariveles, at Orion sa Bataan.

Hindi ko matiis na nakaupo lang po sa malamig na opisina habang marami sa ating mga kababayan ay naghihirap dala ng mga kasalukuyang hamon na hinaharap ng bansa. Dapat ilapit natin ang gobyerno sa mga tao.

Kaya naman nasunugan man kayo, biktima ng bagyo, buhawi, pagputok ng bulkan, at lindol, o kaya’y may matindi lamang na pangangailangan dulot ng kahirapan ng buhay, susubukan ko kayong puntahan basta kaya ng oras at katawan ko. Kahit saang sulok ng Pilipinas, tutulong at magseserbisyo ako sa inyo sa abot ng aking makakaya.