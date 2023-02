P3.8T inuwi ng mga OFW sa ‘Pinas

Umaabot sa US$68.68 bilyon o halos P3.8 trilyon ang kabuuang remittance ng mga overseas Filipino worker (OFW) noong 2022.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ang personal remittance ng mga OFW ay pumalo sa $36.14 bilyon habang ang cash remittance naman ay $32.54 bilyon.

Ang personal remittance ay pinadala sa pamamagitan ng informal channel, habang ang cash remittance ay pinapadaan naman sa mga bangko.

Noong Disyembre, pumalo sa $3.49 bilyon ang personal remittance, mataas ng 5.7% mula sa naitalang $3.30 bilyon noong Disyembre 2021.

“The increase in personal remittance­s in December 2022 was due to higher remittances sent by land-based workers with work contracts of one year or more and sea and land-based workers with work contracts of less than one year,” paliwanag ng BSP.

“The robust inward remittances reflected the increasing demand for foreign workers amid the reopening of economies,” dagdag pa ng ahensiya.

Pinakarami sa remittance ay nanggaling mula Estados Unidos at sinusundan ng mga nagtatrabaho sa Saudi Arabia, Singapore, Qatar at United Kingdom.