Online seller umekstrang taga-deliver ng shabu, arestado

Arestado ang isang 40-anyos na online seller matapos itong makumpiskahan ng umano’y 100 gramo ng shabu sa buy-bust operation nitong Martes sa Bacoor City, Cavite.

Kinilala ang suspek na si Jaimeelyn Manuel y Murcilla, alyas ‘Jenny’, dalaga at residente ng Barangay Kaingin, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat, dinakip si Manuel sa inilatag na operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PNP-DEG) Special Operations Unit (SOU) 4A at Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Bacoor City Police Station sa harap ng SYM Motors Conrado Complex sa Aguinaldo Highway sa Barangay Niog I, Bacoor City, Cavite bandang alas-2:50 ng hapon.

Narekober sa kanya ang nasa 100 gramo ng hinihinalang shabu na may market value na P680,000; boodle money at analog na cellphone.

Ayon kay Manuel, isang bakla ang nag-alok sa kanya ng P2,000 na kita basta i-deliver niya ang nasabing pakete sa lugar kung saan siya nadakip. (Gene Adsuara)