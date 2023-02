Mga paramdam sa film center

Mga ka-Misteryo hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa sa Film Center.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Napasyal tayo minsan sa area ng Film Center sa Pasay at naka-ugnayan natin ang ilang tao na merong karanasan ng pagpaparamdam ng mga hindi matahimik na kaluluwa dito.

Isa na rito si Ryan na merong personal na karanasan ng makapanindig-balahibong pagpaparamdam ng mga multo ng Film Center.

Misteryo: “Anong experience mo sa Film Center?”

Ryan: “Dati ho kasi may opisina kami sa taas at may mga paramdam sa gabi tulad ng bukas-sarang pinto, may mga nagtatakbuhan sa labas pero pagsilip kp wala naman. Tapos sa baba niya talagang nakakatakot bumaba, kasi sabi din ng mga guard ang daming nagpaparamdam.”

Misteryo: “So meron palang basement ito?”

Ryan: “Kasi noong araw ay biglang gumuho ito at maraming trabahador ang natabunan kaya ang daming nagpaparamdam.”

Misteryo: “So hanggang ngayon tuloy pa rin ang pagmumulto ng mga kaluluwa dito?”

Ryan: “Oo sabi nga ng mga guwardiya hindi naman daw nawawala kaya natatakot din sila.”

Misteryo: “Ano nga palang paramdam? May tumatakbo, may nagsasara ng pinto at mga kalabog?”

Ryan: “Oo mga kalabog din kaya kapag tinignan mo wala nanan?”

Misteryo: “Ano naman ang ginagawa mo kapag naramdaman mo ang mga multo?”

Ryan: “Hindi ko na lang pinapansin eh kaso kapag pinansin mo matatakot ka din eh.”

Misteryo: “Wala ka bang narinig na humihingi ng tulong, humihiyaw at bumubulong?”

Ryan: “Sa akin wala naman pero sabi ng iba dyan ay meron talaga.”

Taong 1981 nang mangyari ang malagim na trahedya sa Manila Film Center na nagsilbing main theater ng kauna-unahang Manila International Film Festival noong January 18-29 1982.

Alas-3 ng madaling araw ng November 17, 1981 nang mangyari ang aksidenteng pagbagsak ng scaffolding mula sa 4th floor hanggang sa pinakababa at nabagsakan saka natabunan ng quick cement ang 168 construction workers at mula noon nagpapatuloy na ang pagmumulto sa Film Center.

Kayo mga ka-Misteryo nagawi na ba kayo sa Manila Film Center? Meron ba kayong kakaibang karanasan lalu na ang kababalaghan. Mag-email po kayo sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.