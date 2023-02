Mga kamay nagliyab! RR Pogoy 7 tres ibinaon kontra Blackwater Bossing

Mga laro Huwebes: (Araneta Coliseum)

NAGTULONG sina RR Pogoy na nagbuhos ng 40 puntos at bagong import na si Rondae Jaquan Hollis-Jefferson na nagbomba ng 37 upang itulak ang TNT Tropang Giga sa 138-114 panalo kontra Blackwater Bossing sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa MOA Arena kahapon.

Itinala ni Pogoy ang 7-of-11 sa tres para sa kanyang conference-high, habang nagdagdag din ng 9 rebounds, 1 assist at 1 steal upang itulak sa solong liderato ang Tropang Giga sa kabuuang 6 panalo at 1 talo.

Nagpamalas din ng husay ang import na si Hollis-Jefferson sa pagdagdag ng 13 rebounds, 7 assists at 2 blocks.

Tumulong din si Mikey Williams na may 14 puntos sa 4-of-7 sa tres dagdag ang 6 rebounds at 6 assists pati na si Glen Khobuntin na may 13 puntos, 10 rebounds, 1 assist at may 3-of-9 sa tres.

Nag-ambag din si Calvin Oftana ng 11 puntos, 8 reounds, 5 assists, 3 steals at 1 block.

Ibinuhos ng TNT ang 31 sa unang yugto, 37 sa ikalawa at 43 sa ikatlo upang agad na iwanan ang Blacwater.

Itinala ng Tropang Giga ang pinakamalaki nitong abante sa 31 sa ikatlong yugto, 105-74, mula sa dalawang free throws ni Kib Montalbo.

Isang tres ni JV Casio sa 11:02 ng unang yugto ang tanging nagpalasap ng isang puntos na abante sa Blackwater bago na napag-iwanan sa laban tungo sa ikalimang sunod na kabiguan at mahulog sa kabuuang 1-6 panalo-talong kartada. (Lito Oredo)