Mga big-time negosyante tatalupan sa cartel

Gumulong na ang imbestigasyon ng Philippine Competition Commission (PCC) hinggil sa sinasabing cartel sa mga pangunahing bilihin, kabilang na ang sibuyas na umabot sa P600-P800 ang bawat kilo sa ilang palengke sa Metro Manila noong Disyembre.

Sa pagdinig ng House committee on agriculture nitong Martes ng hapon, sinabi ni PCC chairman Michael Aguinaldo na sinimulan na ang imbestigasyon noong Ene¬ro ngunit hindi nito maisisiwalat sa publiko ang findings para hindi matali ang kanilang kamay o maunsyami ang mga kasong kanilang isasampa sakaling makaipon ito ng sapat na ebidensiya.

Ayon sa PCC, nagsasagawa ito ng mga imbestigasyon kapag may mga anomalyang nangyayari sa presyo ng mga bilihin at serbisyo at kapag may alegasyon ng mga hindi kanais-nais na business practices.

Pag-amin ni Aguinaldo, medyo kulang pa ang case build-up pero sa personal na opinyon mahirap itanggi na may cartel na nag-ooperate.

“An investigation was opened last month. I had the briefing yesterday and there’s a lot of information already we culled, tuloy-tuloy pa po, we still have some people on the ground and working as we speak,” pag-amin ni Aguinaldo sa pagtatanong ni Marikina Rep. Stella Quimbo.

“So the thing here of course we have several market. We are focu¬sing on some on the bigger ones just because they are the bigger ones but meron po, it’s ongoing po,” dagdag pa ng opisyal.

Sabi naman ni Atty Christian delos Santos, acting director ng enforcement office ng PCC, sini¬mulan nila ang monitoring noong Nobyembre ng nakaraang taon pero Enero lamang sinimulan ang imbestigasyon.

Kinumpirma rin niya ang tanong ni Quimbo na ang pamamakyaw ng sibuyas sa mga magsasaka ay konektado sa importasyon nito upang mamanipula ang pres¬yo sa pamilihan.

“An entity that can control local and imported supply most likely can control the entire supply necessarily the pricing in the market,” paliwanag ni Delos Santos.

Isiniwalat naman ni Quimbo na nagsagawa rin ng imbestigasyon ang PCC sa industriya ng sibuyas nung 2019 ngunit ito naman ay dahil sumasadsad ang presyo ng sibuyas at nagkakalugi lugi ang mga magsasaka na kabaligtaran ng nangyayari ngayon. (Eileen Mencias)