Mayor ng Jaen, Nueva Ecija wagi sa protesta

Dinismis ng korte ang electoral protest na isinampa ng isang katunggali ni reelected Jaen, Nueva Ecija Mayor Sylvia Austria kaugnay sa idinaos na 2020 local election.

Sa pitong-pahinang desisyon ni Regional Trial Court Branch 35 Acting Judge Arnold Garcia na may petsang Pebrero 10, 2023, ibinasura ng korte ang protesta ni Antonio Prospero L. Esquivel dahil nabigo itong patunayan ang merito ng kanyang protesta.

Batay sa Certificate of Canvass (COC), si Austria ang naiprokla¬mang nagwagi noong May 2022 elections matapos makakuha ng 23,288 votes, pangalawa si Ramir dela Cruz, 11,906; Antonio Esquivel, 9,434 at Boy Laureano, 36.

Mula sa pinili ni Esquivel na 16 na clustered protested precincts, kailangan niyang makarekober ng hindi kukulangin sa 2,771 boto o katumbas ng 20% ng 13,854 overall vote lead ni Austria.

Gayunnan, nang makumpleto ang recount sa unang limang pilot protested precincts ay walang nadagdag kay Esquivel at sa halip ay nabawa¬san pa siya ng 414 boto. (Jojo de Guzman)