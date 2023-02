Makati binitin pagtanggal ng bike lane sa Ayala

Ipinagpaliban ng lokal na pamahalaan ng Makati ang conversion ng bike lanes sa Ayala Avenue sa Marso 6, sa pagsasabing kailangan nila ng sapat na panahon para mapag-aralan ang kaligtasan ng mga biker.

Nilabas ng Makati LGU ang desisyon matapos magprotesta ang mga siklista at advocates sa plano ng siyudad na i-convert ang bike lanes bilang shared lanes o “sharrows,” kung saan puwedeng magsama sama ang mga sasakyan at bisikleta.

“We agree that the safety of all road users should be given utmost importance. As such, we will enhance measures to further protect bikers,” ayon sa kanilang statement noong Martes ng gabi.

“To give us ample time to implement these enhancements, the conversion of bike lanes will be deferred to March 6, 2023,” dagdag pa sa anunsyo.

Naunang sinabi ng Makati government na ang conversion ng linya sa Pebrero 15 ay nakatuon para makapasok ang maraming bisikleta at mga mananakay na gumagamit ng public utility vehicles.

Tinatayang 42 organisasyon at 261 indibiduwal ang lumagda sa “Protected Bike Lanes Protect Us All” unity statement.