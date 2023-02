Mafy Singson todo-hasa para sa Queen Sirikit Cup

KAYOD sa training si Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson upang maabot ang pamatay na porma para sa 43rd Amateur Ladies Asia-Pacific Invitational Golf Team Championship o Queen Sirikit Cup sa Pebrero 20-24 sa Masters Course ng Manila Southwoods sa Carmona, Cavite.

“I have been playing and training continuously (sa Southwoods) to prepare for the Queen Sirikit Cup,” bulalas ng 2022 National Stroke Play champion sa practice break nitong Martes sa dalawang course, kasama ang Legends layout, sa tinatawag niyang balwarte rin.

Kumpiyansa naman ang rising star at fellow ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-backed Rianne Mikhaela Malixi kasama si seasoned Lois Kaye Go, sa tsansa ng Team ‘Pinas na tapusin ang matagal na mga kalimot-limot na kampanya sa region’s premier championship na nagtatampok sa mga astig na player sa rehiyon.

Kahit na ang kumakampanya sa US-based Ladies Professional Golf Association Tour na si Dottie Ardina ang nagbigay sa bansa ng unang individual gold noong 2011 sa India sa pagsilat kay world No. 9 Korean Hyo Joo Kim ng isang palo, ang pinakamataas na tinapos pa ng ‘Pinas sa team play ay segunda nang idaos sa The Country Club sa Laguna ang paligsahan noong 2007. (Ramil Cruz)