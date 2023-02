Lola na-prank ng laruang isda, aliw sa mga netizen

‘Yung gutom ka na pero napagtripan ka pa! Ito ang nangyari sa isang lola sa na na-prank time ng kanyang mga apo.

Ipinost ito ng user na si Gian Donado (@giandonado) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Happy Birthday Lola! #fish #sweetandsourfish #birthdaysurprise #birthdaygirl #happybirthday #surprise #fishprank #movingfish.”

Mapapanood sa video ang paghahain nila sa kanyang lola ng putaheng ‘sweet and sour fish’. Pero imbes na totoong isda ay laruan version lamang ito na kung titignan mo ay talaga namang aakalain mong tunay dahil nilagyan pa ng sauce at mga gulay na carrots at sibuyas.

Sa kalagitnaang parte nito ay mapapanood ang lola hawak ang tinidor at kutsilyo upang hiwain ang isda. Subalit ng napansin niyang ayaw nitong mahiwa ay napasabi ito ng, “Hay nako Ana ikaw na lang maghiwa.”

Hanggang sa nadiinan niya ito at tuluyan nang gumalaw ang isda. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng lola na tila may pinaghalong takot at pagkamangha dahil buhay na buhay pa ang isda na inakala niyang luto na. Sa huli, napasabi pa siya ng, “Hilawwww!”

Humakot ang naturang video ng humigit-kumulang 20 milyong views mula sa mga netizen.

Para kay @Bey, “Hahahahahahahahaha dahan dahan po sa mga prank.”

“Hilaww HAHAHHAA cutieee,” sabi naman ng user na si @Tsien.

“THE BEST AND COOLEST LOLA EVER,” hirit ni @dianaigs.

Talaga namang super good vibes ang dala ng video na ito. Ikaw, ganito rin ba ang lola mo? (Moises Caleon)