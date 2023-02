Liza, Enrique ‘kasal’ pinakalat sa twitter

Nabulabog ang mga fan, netizen sa chika tungkol kina Liza Soberano, Enrique Gil, ha!

Aba, makikita nga sa Twitter account ng ABS-CBN News (@ABSCBNNNews) ang anunsiyo na, ‘JUST IN: Liza Soberano and Enrique Gil are getting married! Indeed, a Happy Valentines to both of them.’

Siyempre, nataranta ang mga fan, dahil para nga naman ibalita ng ABS-CBN News ang ‘kasal’ nina Liza, Enrique, bonggang-bongga `yon, ha!

Eh, di ba? May Hollywood career na puntirya si Liza? At si Enrique naman ay may chika na magiging Kapuso na!

At yes, may link din na dapat i-click para mapuntahan ang chika. Pero, pag-click mo, maloloka ka.

Well, kung ‘syunga’ ka, o hindi ka marunong sumuri, mapepeke ka talaga.

Unang-una, ang Twitter account mismo na `yon ay peke. Imagine, 79 lang ang following at 150 lang ang followers.

Malayong-malayo sa Twitter account ng ABS-CBN News na ang following ay 1,078, at ang followers nila ay 8,902,128, ha! Yes, 8.9M ang followers nila, kumpara sa 150 lang, ha!

At isa pa, ang account na `yon ay isa pa lang ang tweet, o ‘yun pa lang ang tweet, ha! Kaloka, di ba?

At yes, kung bubusisiin mo ang Twitter account na `yon, sobra ng ‘N’ ang account nila, ha! Ang dapat sana ay ABSCBNNews lang, naging ABSCBNNNews. Tatlong ‘N’ nga ang makikita mo.

Wow, kaloka ‘yung effort ng netizen na kopyahin ang logo ng ABS-CBN News at gumawa ng Twitter account, para magpakalat lang ng mga maling chika, ha!

Kaya sabi ng mga faney:

“Pu@##$ niyo, ha!”

“You got me there for a second.”

“Akala ko totoo. Malaking budol. Yung heartbeat ko bumilis bigla.”

“Waahhh ano ba ‘yan, akala ko totoo. Ang ganda pa naman ng ngiti ko.”

“Ang sarap isumpa ng gumawa nito. Hype kayo!”

Pero siyempre, may mga naniwala rin sa fake news na ito. Ang dami rin kasing nag-congratulate sa dalawa, eh.

Kaloka! (Rb Sermino)