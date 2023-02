Kylie hindi iniyakan sina Raval, Abrenica

Inulan ng tanong si Kylie Padilla sa Instagram tungkol sa dyowa reveal na paandar nina Aljur Abrenica, AJ Raval sa social media, kasabay ng Araw ng mga Puso.

Bagamat hindi na rin naman nasurpresa ang mga fan, interesado pa rin silang malaman ang reaksiyon ni Kylie. Na by the way, sabi-sabing may dyowa na rin naman, pero wala pang rebelasyon, o hindi pa Instagram official.

Heto nga ang pangungulit ng mga fan kay Kylie:

“Nag-reveal na sina AJ at Aljur, ang kasunod niyan anak reveal naman.”

“What happened to your love to Aljur?”

“I love you Ate Kylie. Dito lang ako para sa iyo.”

Anyway, ang mga anak niya ang kasama ni Kylie sa Araw ng mga Puso, base sa mga Instagram post niya, ha! Hindi lang natin sure kung nagkita nga sila ng boylet na puro tattoo.

Sa latest IG post ni Kylie na Valentine’s card na gawa ng anak niyang si Alas, na may kulang pulang marka ng kanyang mga kamay, at may mensaheng, “Dear Mama, I Love You, Valentines’, na may mga puso pa’, nangulit ulit ang mga fan.

Ask nila, patama ba ni Kylie ang caption niya kina AJ, Aljur?

“I’m not crying! “You’re crying!” sabi ni Kylie.

So, walang iyakan na naganap nang ilantad na nina Aljur, AJ relasyon nila? Oh, well, dapat lang naman, kung happy na rin naman talaga siya, di ba?

Pero, hirit nga ng mga fan kay Kylie, dapat obligahin si Aljur na magbigay ng sustento. Ang bilis mag-isip ng mga fan, di ba?

“Pls obligahin mo si Aljur na mag-support sa mga anak mo kahit ‘yun man lang maipaglaban mo, karapatan nila `yon. Kasi may anak na sila ni AJ.”

Kaloka, di ba? May iba naman na kung ano-ano ang masasakit na tinatawag kay AJ, ha!

Well, ano kaya ang mga susunod na hakbang sa buhay nina Kylie, Aljur? Abangan! (Rb Sermino)