Kianna Dy kontra Mylene Paat: bakbakan ng mga PVL kamador

Team Standings:

Creamline 3 0

F2 Logistics 2 0

Chery Tiggo 2 0

Petro Gazz 1 1

Cignal 1 2

Choco Mucho 1 2

PLDT 0 1

Army 0 1

Akari 0 3

Mga laro ngayon: (PhilSports Arena)

4:00pm — F2 Logistics vs Chery Tiggo

6:30pm — Army Black Mamba vs PLDT

TODO hatawan ang magaganap sa pagitan ng mga nangungunang scorer ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference na sina Kim Kianna Dy ng F2 Logistics Cargo Movers at reyna ng Chery Tiggo Crossovers na si 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bida sa maagang pagsisimula ng liga ang 28-anyos na opposite hitter ng Crossovers na may naitalang 41 puntos kasunod ng malupit na pagratsada ng puntos sa dalawang magkasunod na panalo kontra Cignal HD Spikers at Army Black Mamba nang magrehistro ng 15 at 26 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Nakabuntot naman ang 5-foot-10 na dating La Salle Lady Spiker na si Dy na kumubra ng pinagsamang 34 puntos sa panalo kontra PLDT High Speed Hitters at Akari Chargers.

Magkaka-alaman kung sino ang mananatiling walang bahid ng pagkabigo at sososyo sa liderato sa powerhouse Creamline Cool Smashers sa 3-0 sa alas-4:00 ng hapon.

“I always say that I wouldn’t have been able to score those points without the help of my teammates,” wika ni Paat sa panalo kontra Army, na humataw ng 22 atake kasama ang 12 excellent digs.

Inaasahang makakakuha rin ng suporta si Paat kina EJ Laure, Czarina Carandang, Shaya Adorador, Roselle Baliton at Pauline Gaston.

Nakapagbuo naman ang Cargo Movers ng 1-2 punch sa pagpasok ni Myla Pablo upang tulungan sa opensa si Dy.

“We started slow. So, I think that’s something we have to work on. Kailangan sa start pa lang, laban agad. ‘Di yung kaba-kaba,” wika ni Dy, na paniguradong babanat rin sa koponan sina middle blockers Aby Marano at Ivy Lacsina, Ara Galang, Elaine Kasilag Cha Cruz-Behag, at mga beteranong sina playmaker Kim Fajardo at libero Dawn Macandili. (Gerard Arce)