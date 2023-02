Khieszia Danielle Narral ginto, Cirilo III Masangkay Dayao pilak sa Interschool Powerlifting Championships

MULING nagpakitang-gilas ang mga atleta ng Cyber Muscle Gym Team na sina ‘Super Girl’ Khieszia Danielle Narral at Cirilo III Masangkay Dayao sa katatapos na 2023 Sibol Luzon Open Developmental and National Interschool Powerlifting Championships.

Binuhat ni ‘Super Girl’ Narral ang 60kgs sa squat, 35kgs sa bench press at 90kgs sa deadlift para sa total 185kgs tungo sa pagsungkit ng gold medal sa 39kgs Girls Developmental category.

Lumaban naman nang husto hanggang sa huli ang kapatid ni three-division champion ng powerlifting at kasalukuyang Batang Pinoy titlist ‘Super Boy’ Jose III Masangkay Dayao na si Cirilo III Masangkay sa 53kgs High School division (UE).

Binuhat ni Dayao ang 90kgs sa squat, 55kgs sa bench press at 120kgs sa deadlift para sa kabuuang 270kgs na nagbigay sa kanya ng silver medal sa kompetisyon.

Gold naman si Jaime Arroyo ng Ateneo de Manila, habang naka-bronze si Gustov Enoch Angeles ng 555 at 4th placer si Darian Chad Sorrante ng Ateneo sa 53kgs High School division.

Ayon kay coach Cirilo Dayao, malaki ang pag-asa na makapaglaro sa World Powerlifting at Asian Championships ngayong taon si Narral dahil sa patuloy na magagandang record ang ginagawa nito at papasok na rin siya sa sub junior division para sa pagsalang sa IPF o International Powerlifting Federation. (Abante Sports)