Kawhi Leonard pinaliguan ng tres Golden State Warriors

TUMIPA ng career high-tying 7 3-pointers si Kawhi Leonard tungo sa 33 points para banderahan ang Clippers sa 134-124 panalo kontra Golden State Martes ng gabi sa Crypto.com Arena sa Los Angeles.

Nag-ambag si Norman Powell ng 24 points, may 20 markers at 8 assists si Paul George sa LA. Tumulong sila new acquisitions Eric Gordon, Bones Hyland at Mason Plumlee sa 49-42 edge ng Clippers bench.

Pitong Warriors ang sumabay ng double figures sa pangunguna ng 28 ni Jordan Poole at 18 ni Klay Thompson pero naubusan. Namusyaw din ang 16 points off the bench ni Jonathan Kuminga at 11 points, 14 rebounds ni Kevon Looney.

Pagkatapos ng limang deadlocks sa kaagahan ng third quarter, unti-unting kumalas ang Los Angeles hanggang lumayo sa 18 sa 3-pointer ni Gordon kaagahan ng fourth.

Naibaba ng Warriors sa 116-106 pero hanggang doon na lang. (Vladi Eduarte)