Japan, Australia, Germany kinuyog China

Naglabas ng pahayag ang Japanese ambassador sa Pilipinas kaugnay sa marahas na aksiyon ng mga tauhan ng China Coast Guard laban sa barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Sa Twitter post ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa, hindi nito naitago ang matinding pag-aalala sa paggamit ng military grade laser ng China Coast Guard (CCG) sa mga tauhan ng PCG na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng mga ito.

Sinabi ng Japanese Ambassador na mapanganib ang asal ang laser-pointing na ginawa sa mga tauhan ng PCG na hindi dapat ginagawa ng kahit sino man.

Binanggit naman ni Australian Ambassador to the Philippines Hae Kyong Yu PSM na ang ginawa ng CCG ay “unsafe” at “intimidatory” habang si German Ambassador to the Philippines Anke Reiffenstuel giniit na dapat sundin ng China ang arbitral ruling sa South China Sea.

Nitong Martes ay ipinatawag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Malacañang si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian dahil sa nasabing insidente. (Aileen Taliping)