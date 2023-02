Jan Macam kuminang sa UE Junior Warriors

NAGPAKITA ng masel si outside hitter Jan Macam upang pangunahan ang University of the East Junior Warriors para paamuin ang defending champion na Nazareth School of National University, 25-22, 25-23, 27-25, sa UAAP Season 85 High School Boys Volleyball tournament, Martes, sa Paco Arena, Manila.

Sinelyuhan ng mga hambalos ni Macam ang opensiba ng Junior Warriors, kabilang ang pamatay na crosscourt na birada upang magbunga ng isang pambihirang panalo.

“Katulad lang nung sinabi ko sa umpisa, one at a time. Hindi naman kailangan magmadali, kailangan pag-isipan lahat ng gagawin para makuha namin iyung goal namin na manalo,” pahayag ni UE head coach Raffy Mosuela.

“Nung nakita nila na nag-e-error na ang kalaban (nung first set), siyempre tumaas na ang kumpiyansa ng mga bata. Though, iyung isang outside hitter ko, siya lang naman nagdya-jump serve, sabi ko ‘diskarte mo.’ Hindi na ko magsasabi na kung saang area niya dadalhin ang bola. It just so happened na nagkaroon naman ng errors ang kalaban.”

Mula sa 25-25 tabla sa huling set, bumanat si Roland Llorente ng isang combination play upang dalhin sa ikalawang match point, hanggang sa humampas ng isang malutong na palo si Macam tungo sa sa panalo kasunod ng isang oras at 16 minutong laro.

“Actually si Macam, very sincere siya talaga. Iyung two years nga na hindi nakalaro, nakita ko ang potential niya at desidido talaga. Tingin ko, hinihingi niya ang bola talaga para manalo,” wika ni coach Mosuela patungkol sa kumpiyansa ng kanilang Grade 11 student-athlete.

Napanatili naman ng University of Santo Tomas ang malinis na kartada sa 2-0 nang lapain ang Ateneo sa straight sets, 25-14, 25-8, 25-9, habang nagbida si Raquim Aceron para sa Adamson University nang tapusin ang De La Salle Zobel sa 25-11, 25-7, 25-7, upang makakuha ng isang panalo sa fourth place sa 1-1. (Gerard Arce)