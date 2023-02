HORI7ON pasisikatin sa buong mundo

Ang magandang asal nga raw ang unang-unang dadalhin ng mga miyembro ng HORI7ON sa Korea kapag nagsimula na silang mag-training.

Pinakilala na nga sa showbiz press ang bagong global pop group na binubuo ng mga Dream Chaser na sina Jeromy Batac, Marcus Cabais, Kyler Chua, Vinci Malizon, Reyster Yton, Kim Ng, Winston Pineda.

Ang bongga nga nila dahil sila ang nakakuha ng pinakamataas na public votes sa “Dream Maker: The Dream Finale” nitong Linggo (Peb.12).

Wagi rin ang pangalang HORI7ON na binoto nga ng mga fan at nakakuha ng mahigit 370,000 votes.

Pero sabi nga, ang panalo nila sa kompetisyon ay simula pa lang ng kanilang journey bilang isang grupo. Hahasain pa sila sa South Korea para sa pangarap nilang maging idols.

Sa totoo lang, ang ku-cute ng mga boylet na ito, ha! Aba, kering-keri naman silang ipantapat sa mga sikat na Korean group ngayon.

Super cute ni Jeromy, 13 years old, na nag-number on sa ranking sa botong 3,188,238, ha! Super pogi rin ni Marcus na nakakuha ng 2,824,716 boto. Lalo namana si Kyler na nakasungkit ng 2,697,520 votes.

Ang naging sentro naman ng signal song na “Take My Hand” na si Vinci ay naupo sa rank 4 at nakakuha ng 2,447,877 votes samantala si Reyster naman ay nakuha ang panglimang rank na may 2,285,407 votes.

Nakasungkit din ng pwesto si Kim bilang rank 6 na may 2,240,510 votes samantala ang kinumpleto ni Winston Pineda ang grupo at nakakuha ng 2,049,832 votes.

Tuluyan namang natapos ang “Dream Maker” journey ninaDrei Amahan, Prince Encelan, Wilson Budoy, Thad Sune, Jay-R Albino, Matt Cruz, Macky Tuason, Jom Aceron, and Josh Labing-isa matapos makakuha ng pinakamabababa na boto.

“Tuloy-tuloy ang training nila rito while waiting for the visa, then they will head to Korea for further training. Eventually, they will debut within the year,” sabi ng business unit head ng programa na si Marcus Vinuya.

Well, dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko sa “Dream Maker,” asahan daw ng viewers ang iba pang collaboration projects ng ABS-CBN, MLD Entertainment, at Kamp Korea Inc.

“We have a lot of projects we have planned, so please look forward to it,” sabi ng CEO ng MLD Entertainment na si Lee Hyoungjin.

Siyanga pala, sa finale, napanood ng publiko ang final mission ng Top 16 Dream Chasers. Hinati sila sa dalawang grupo at pinerform ang original songs ng Korean Mentors na si BULL$EYE na “Dash” at Seo Won-jin na “De Javu.”

At bongga talaga sila dahil nag-trending worldwide ang hashtag ng finale na #DreamMakerTheDreamFinale.

Patuloy na suportahan ang journey ng HORI7ON sa pag-abot nila ng kanilang pangarap maging susunod na global pop group. I-follow ang “Dream Maker” sa Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. (Rb Sermino)