Hindi masamang tao ang anak ko – Vilma

Sobrang hindi napigilan ng Star for All Season at ng former Congresswoman ng Batangas na si Vilma Santos ang maging emosyonal sa sarili niyang linya sa kanyang Dekada 70 na pelikula na sinambit ni Boy Abunda sa naging guesting niya sa Fast Talk.

Ito ay tungkol sa investment scam na kinasasangkutan ng kanyang anak na si Luis Manzano.

Sabi ni Kuya Boy, “Hindi masamang tao ang anak ko. Kahit sa oras na ito, humarap ako sa Diyos. Kahit sa demonyo, hindi masamang tao ang anak ko.

“Tanong lang, Vi, bilang ina, gaano kasakit ngayon ang maranasan na may pinagdaraanan ang iyong anak na si Luis?”

“It’s not easy… I’m sorry. I mean, ayokong i-entertain. I’m sorry… mahirap din kasi kung minsan to do good, to show people that you’re comfortable but deep inside, you’re hurting.

“The only thing I can say is that I know, my son, ang anak ko, tumutulong, hindi nanloloko. Kaya ‘yung mga nagsasalita, nanghuhusga sa kanya, dahan-dahan lang kayo. Walang ibang nakakakilala sa anak ko kundi ako. And I know that he’s such a good person.”

Paulit-ulit ang naging paghingi nito ng paumanhin dahil hindi niya napigilang maluha hanggang sa makapagsalita nga.

Dugtong pa niya habang umiiyak, “Oh my god, at this point, it’s just asking for guidance. Not even for myself but for my children. Ako na lang, ‘wag lang ang anak ko…. ako na lang.

“I’m sorry, na-ano lang ako. Hindi ko ito ine-entertain, but I’m always in touch with my son. Pero hindi ko ine-entertain. Nadal emo lang ako, Tito Boy.”

Kaugnay pa rin ng Flex Fuel Petroleum Corporation case kunsaan, sinasabing noong isang taon pa ay nagbitiw na si Luis bilang Chairman of the board ng kumpanya kunsaan, ang matalik na kaibigan niya ang namumuno.

Nakiusap si Ate Vi sa lahat na dasal lang daw… sabi pa niya, “I’m fine… it’s just that, it’s not easy. To my friends at lahat ng kaibigan, prayers. I know my son, lalagpas din ‘to because I know him. I know my son.”

Mensahe niya rin kay Luis, “You will be fine, anak. Maraming nagdarasal sa ‘yo and truth will prevail. Alam ng mga tao ‘yan. Tumutulong ka anak, hindi ka nanloloko.”

Carren Eistrup super chika kay Ryzza Mae

Hindi raw talaga ine-expect ng 14-year old na si Carren Eistrup na siya ang mananalo sa kanilang anim na finalist sa Bida Next ng “Eat Bulaga.” Si Carren nga ang pinakabagong dabarkads at host ng longest running noontime show.

Sey ni Carren sa kanyang mini-presscon, “Hindi ko po talaga inexpect na ako ang matatawag sa grand finals. Kasi, Eat Bulaga po ‘yon, it’s so famous and ang gagaling din po ng mga kasama ko, pero hindi ko naman po dina-down ang sarili ko. I just kept on going and thankful din po ako sa mga fan ko at supporters ko and to my agency.”

Ang agency na tinutukoy ni Carren ay ang Merlion Entertainment.

Sa edad na 14, masasabing beterano na rin si Carren sa iba’t ibang singing contest mula pa noong bata siya sa Cebu. Kabilang na rito ang WCOPA (World Championship of Performing Arts) noong 2018 kunsaan, walang gold medal at pitong plake as division champion by singing and playing the piano. Sumali rin siya sa iba pang singing contest sa TV at maituturing niyang talaga na ang panalo niyang ito sa Bida Next ang magiging breakthrough for her.

Sa mga dabarkads, hindi nakapagtatakang si Ryzza Mae Dizon ang tila pinakamalapit sa kanya at ayon kay Carren, pinaka-supportive raw. Sila raw kasi ang parang magka-team sa hosting ngayon.

Given na rin na silang dalawa ang mas malapit ang edad sa isa’t isa. Pero ‘yun lang, bahagi na talaga sa industriya ang pagkukumpar sa kanila.

Pero positibong pahayag ni Carren, “I’m not trying to compare myself with ate Ryzza kasi, we’re different, e. Ate Ryzza started na bata pa lang po siya, as in, seven, gano’n ba? Magkaiba rin po kasi ang mga strengths namin and we have our own way of hosting.

“Sabi rin po kasi nila, kapag nagho-hosting ka, just be yourself. At diyan po makikita ng mga tao na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo.”

Sa ngayon, ang tinatawag na Miley Cyrus ng Pinas na si Carren ay napakaraming talentong kayang i-offer. Mula sa singing, dancing at nagwo-workshop na rin siya sa acting. Ang EB na ang pinakabonggang workshop niya pagdating naman sa hosting. Kaya ‘di nakapagtatakang malayong pa talaga ang mararating niya.

Sa Manila na siya naka-base ngayon at may bongga rin siyang panimula with her P500,000 cash prize, a brand new Next Gen Ford Ranger plus a million pesos worth of contract with Eat Bulaga.

Abdul Rahman umaming nanghingi ng pangkain kay Dennis Trillo

Malaki pala ang pasasalamat ng Sparkle artist at isa sa cast ng bagong teleserye ng GMA Networks, ang “Arabella” na si Abdul Rahman sa Kapuso actor na si Dennis Trillo.

Kung matatandaan, dumating na sa punto si Abdul during pandemic na na-stroke ang nanay niya, nasaid ang savings niya at talagang humingi na ito ng tulong pinansiyal. At that time, nagkasama sina Abdul at Dennis sa primetime series na “Legal Wives.”

Kuwento ni Abdul, sa kawalan na raw talaga niya ng pera kahit para sa pangkain niya, nakiusap na siya ng tulong.

“I assumed, noong nakita po niya ang text ko, siyempre, nag-message po siya, ‘Hi Abdul, how are you? I’m sending this amount…”

“Isang beses lang po akong nag-ask sa kanya, sa text, it was no’ng nagamit ko na po ang buong savings, pati donation sa mom ko for her hospital bills.

“It was this time na sobrang gipit ako and sabi ko, ‘Kuya Dennis, baka meron po kayong extra diyan, pang-food ko lang po ngayon. Tapos ‘yun po, nagpadala siya, just for me. Hanggang ngayon, thankful po ako. Kung wala po siya, I think, hindi ko po kinaya.”

Sa ngayon, umaayos naman na raw ang kalagayan ng nanay niya nang makausap nga namin ito sa bagong bukas na “Artista Salon by Gio Medina” kunsaan, ambassadors sila ng ka-loveteam na si Shayne Sava.

Located ito sa Sosyal Place, Lipa, Batangas kunsaan, it’s a one-stop place na may hotel, The Baristroe Restaurant, swimming pool, videoke at iba pa. At dito na rin sa lugar na ito nag-spend ng kanilang Valentine’s Day sina Abdul at Shayne, kasama ang pamilya ni Shayne, huh!

Overnight talaga sila rito at buong araw ng mga puso. (Rose Garcia)