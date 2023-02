Giannis Antetokounmpo, Bucks pinaluhod bisitang Celtics

IBINAON ni Jrue Holiday ang pambasag-tablang 3-pointer 25 seconds na lang sa overtime at kumapit ang Milwaukee para ipagpag ang ini-host na Boston 131-125 Martes ng gabi sa Fiserv Forum.

Tumapos si Holiday ng season-high 40 points, umayuda si Giannis Antetokounmpo ng 36 points, 13 rebounds, 9 assists.

May 16 markers, 11 boards si Khris Middleton.

Nakipagpukpukan ang Boston kahit kulang sa tao. Wala sina Jayson Tatum (non-COVID illness), Jaylen Brown (facial fracture), Marcus Smart (sprained right ankle) at Al Horford (right knee swelling).

Naka-double digits ang starters ng Celtics sa pangunguna ng 27 ni Derrick White.

Ibinuhol ng Boston ang iskor sa 116 sa 29-foot 3-pointer ni Sam Hauser 3 ticks na lang sa regulation.

Abante pa ng lima ang Celtics 2 minutes pa sa OT pero nilista ng Bucks ang sumunod na pito. (Vladi Eduarte)