Erpat tinodas sa harap ng 2 anak

Patay ang isang 45-an¬yos na lalaki matapos itong pagbabarilin sa harap ng dalawa niyang anak nitong Martes sa Victorias City, Negros Occidental.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa ulo at katawan ang biktimang si Rodel Castro, residente ng Hacienda Lopez, Barangay 10 ng nasabing lungsod.

Ayon kay Victoria Police Station deputy chief Police Captain Genus David, nangyari ang insidente habang abala ang biktima sa pag-aasi-kaso sa kanyang dalawang anak na papasok sa eskuwelahan bandang alas-7:50 ng umaga.

Bigla na lang umanong lumitaw ang dalawang armadong suspek sa harap ng kanilang bahay at walang sabi-sabing pinagbabaril nang malapitan ang biktima kahit kaharap nito ang mga anak.

Hindi naman ginalaw ng mga suspek ang mga bata at matapos na masigurong wala ng buhay ang biktima ay mabilis na nagsitakas ang mga ito.

Nabatid na ilang buwan pa lang nakalalabas ang biktima sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City dahil sa kasong murder.

Paghihiganti ang isa sa sinisilip na motibo ng pulisya sa pagkakapaslang sa biktima habang patuloy pa rin ang imbestigasyon sa krimen. (Edwin Balasa)