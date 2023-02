DepEd niretoke ‘Panatang Makabayan’

Nagsagawa ng pag-amiyenda ang Department of Education (DepEd) sa “Panatang Makabayan,” ang pledge of allegiance ng mga mag-aaral sa buong bansa.

Sa kautusang may petsang Pebrero 14, gagamitin na ang salitang “nananalangin” imbes na “nagdarasal” kaya ang buong linya ay bibigkasin nang “naglilingkod, nag-aaral at nananala­ngin nang buong katapatan.”

Ang ginawang pagretoke sa “Panatang Maka­bayan” ay resulta ng isina­gawang konsultasyon ng Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching (OUCT) sa iba’t ibang organisasyon.

“The Linguistic Society of the Philippines found the proposal for the use of ‘nananalangin’ to be well-written and sufficiently rationalized. The Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino agreed with the use of nananalangin because it is more inclusive, more solemn, and the choice for nananalangin is well-thought of and extensively researched,” ayon sa DepEd.

Iba raw ang opinyon ng Language Study Center ng Philippine Normal University pero sumuporta na rin sa desisyon ng OUCT.