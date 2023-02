KUMINANG ang Dax-Hau Swim Club matapos angkinin ang overall championship sa katatapos na 991st Central Northern Luzon Swimming Coaches Association-Swim Series 1 Dubai Pre-Qualifying Selection nakaraan na ginanap sa New Clark Aquatics Center sa Capas, Tarlac.

Bilib si coach Dax Timbol Halili sa ipinakitang husay ng kanyang mga batang swimmer sa Class A, B at C para maungusan sa overall championship ang mga karibal na koponan sa torneo.

Pumangalawa ang Cavite Sea Beast, tersero ang Betta Caloocan Swimming Team at fourth ang Pangasinan Aqua Dragon Warriors.

Pasok sa Top 7 ang teams ng Mabalacat City Flying Barracudas, Manta Ray Swim Team at Bataan Dinalupihan Swimming Team.

Hinirang na Most Valuable Swimmers (MVS) sa kani-kanilang age-group class sina AJ Caoile, Shan Kervie Medina, Richard Nielson Navo, John Xavier Salinel, Arbeen Thruelen, Sophia Rose Garra, Kendra Beatrice Larrobis, Paulene Obebe, Euriel Margarette Quiamzon, Pia Poblete, Jamaica Lori at Jet Deryl Beruedo. (Elech Dawa)