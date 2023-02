Bulakenyo nagbigti sa tulay ng Malabon

Nagpakamatay umano ang isang Bulakenyo sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili sa tulay ng Malabon City sa mismong Araw ng mga Puso.

Batay sa ID na nakuha ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO), 46-anyos ang lalaki at residente ito ng Barangay Binuagan sa Obando, Bulacan.

Sa ulat, natagpuan nina Laila Grace Sunggod, 26-anyos at Jemerlito Claros, 45-anyos, kapwa residente ng Barangay Catmon, Malabon City ang bangkay ng lalaki na nakabitin sa tubo ng Lambingan Bridge gamit ang kuwer¬das ng kable bandang alas-10:45 ng umaga.

Sinabi ni Carlos na nakita pa niya ang lalaki bandang alas-tres ng hapon noong Pebrero 13 habang palakad-lakad sa nasabing tulay.

Dinala ang labi nito sa Ezekiel Memorial Services habang kinokontak ang kanyang mga kaanak sa Obando. Iniimbestigahan naman ng pulisya kung may foul play sa insidente. (Orly Barcala)