Buhay, cha-cha o pagkakakwartahan?

Nitong Pebrero 6, nakaranas ang mga bansang Turkey at Syria ng lindol na may lakas na 7.8. Habang sinusulat ko ito, umabot na ang mga namatay sa lagpas 37,000 sa Turkey at 5,800 naman sa Syria, ayon sa United Nations. Inilarawan ng World Health Organization ang lindol sa Turkey bilang pinaka-masamang natural na sakuna sa Europa sa loob ng isang siglo o isang daang taon.

Nuong Setyembre 2022, lumabas ang World Risk Index kung saan nangunguna ang Pilipinas sa 193 na mga bansa sa pinaka-mapanganib. Sumusunod sa atin ay ang India, Indonesia, Colombia at Mexico. Ang World Risk Index ay isang taunang ulat na itinatag noong 2011 at inilathala ng Bündnis Entwicklung Hilft at ng Institute for International Law of Peace and Armed Conflict sa Ruhr University Bochum.

Sinasaklaw nito ang mga panganib mula sa lindol, bagyo, baha, tagtuyot, pagtaas ng lebel ng dagat, tsunami, at labanan. Kung iniisip ninyo na ang ulat ay base sa tindi ng mga panganib na maaring harapin ng isang bansa, at kung ganoon, ay wala tayong maaring magawa, isang bahagi lamang ito. Kasama sa pagtataya ng ranking ay mga kundisyon na maaring magpalala o magpagaang ng sitwasyon, kagaya ng antas ng kahandaan ng isang bansa na agarang tumugon at magbigay ng tulong. Natural, habang humihina ang makinarya upang rumesponde, mas nagiging mataas ang tsansa na maging disaster ang isang pangyayari.

Sa madaling salita, ano ang antas ng kahinaan ng ating lipunan? Nasusukat ito sa tatlong aspeto. Una, madali bang lumala ang isang natural na pangyayari at maging isang sakuna? Pangalawa, ano ang kakayahan natin na mabawasan ang pinsala? At, pangatlo, ano ang kakayahan natin na iwasan ang mga maaring maganap na mga negatibong pangyayari sa hinaharap?

Tanggap naman ng lahat na hindi natin maaring ma-kontrol ang mga natural na pangyayari, nguni’t alam din ng lahat na mayroon tayong maaring gawin para mabawasan ang tsansa na mangyari ang mga ito. Bukod pa riyan, malaki din ang magiging tulong ng kahandaan natin upang mabawasan ang epekto ng anumang pangyayari at, hangga’t maari, uwimas na maging isang sakuna ito.

Para mabawasan ang antas ng peligro sa ating bansa, kakailanganin at kakailanganin ang tulong ng lahat ng sektor ng lipunan kung magkakaroon tayo ng tsansa laban sa mga sakuna. Ang katotohanan ay walang isang sektor ang maaring kayanin ito. Nguni’t, napakalaki ng papel na dapat gampanan ng pamahalaan.

Ang mga imprastraktura ba sa ating bansa ay may kakayahang lumaban sa mga panganib? Bagama’t hindi naman lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng superbisyon ng pamahalaan, malaki ang papel ng mga patakarang ipinatutupad at mga nagpapatupad. Anumang galing ng patakaran ay madaling mabale-wala kung ang magpapatupad ay tiwali o hindi alam ang ginagawa. Bakit nakakapagpatuloy ang mga negosyo ng walang mga kaukulang inspeksyon at permit? Hindi na siguro kailangan pang ipaliwanag ng mahaba na ang kahirapan ay nakakadagdag sa bulnerabilidad o kahinaan ng mga tao upang lumaban at maka-alpas sa anumang sakuna. Isang nakakasilaw na halimbawa ay ang mga taong nakatira sa mga tinaguriang danger zones dahil sa kawalan ng maayos na tirahan.

Buhay ng mga tao ang nakasalalay sa usaping ito. Mas mahalaga itong pagtuunan ng pansin, oras at pera kaysa sa pagsusog sa saligang batas o paglikha ng mga pagkakakwartahan sa gobyerno.