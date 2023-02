BI nagbabala vs ‘forever’ sa mga dating site

Isip-isip muna kung naghahanap kayo ng ‘forever’ o magiging dyowa sa mga dating site.

Ito ang babala ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco, partikular sa mga single na umaasang makakatagpo ng makakatuluyan sa pamamagitan ng mga dating site sa social media.

Ayon kay Tansingco, nagkalat sa social media ang love scam na ino-operate ng mga sindikatong tuma-target ng kababaihan.

“Be alert, and be wary of people you meet online. Always double check and verify with authorities to know if the story that they are telling you is true,” ani nito.

Nagpapanggap aniyang dayuhan ang mga scammer, darayo kunwari sa Pilipinas at bibitagin ang mga kababaihan sa regalo, kasal at biyahe sa labas ng bansa.

Pagkatapos nito ay aarte naman umano ang mga ito na na-hold sa immigration o ibang ahensya ng gobyerno at hihingi ng pera sa kanilang biktima para tubusin sila.