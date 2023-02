Bebot sa TikTok de-susi ang gripo

Para makatipid o para ‘di magamit ng kapitbahay? Ganyan ang ganap ng isang bebot sa TikTok na ginawa lang namang de-susi ang kanyang gripo!

Ito ang user na si Fes (@09yhatzkhie88). Pinost niya sa kanyang account ang isa niyang video kung saan tila nag-demo pa siya kung paano gamitin ang bagong-bago niyang gripo.

Mapapanood sa unang parte ng video ang pagbukas niya rito at pagbabasa ng paa, aniya, “So ayon nga may lock na yung gripo ko hindi na masasayang yung tubig.”

Pagkaraan ay isinara niya rin ito agad. Inulan ang naturang video ng halos 5.1 milyong views at libo-libong likes mula sa mga madlang pipol.

Nakatanggap din ito ng sandamakmak na komento.

Para kay Mila Jan Anna, “Wag mag damot ng tubig baka ikay bahain.”

“So ano gusto mo mang yare mainggit kame? sorry may water station ako ng mineral at yun ang pinanliligo namen hehe joke lang po,” sabi ni @June02.

Tila may katanungan naman si @Geraldyn, ani, “So pano kung yung pamilya mo kailangan gumamit ng tubig tas Wla silang susi? Dahil umalis k, so nga2 sila??”

“Make sure po na lagyan ng plastic kasi baka kalawangin ung susian maging problema pa or kung may WD40 mas ok,” paalala ng user na si @Jonathanjusayanpa.

Naka-relate rin si @Ghlenlucasan, aniya, “Same sa gripo nmin hahaha ngaun nganga ung kpitbhay d mkaigib. . ittaon na tulog na kme tska mg iigib .. kya taas ng bill nmin.”

Ikaw, nagwo-worry ka rin ba sa gripo mo? Try mo na rin ito! (Moises Caleon)