Bebot artist nakatanggap art material bouquet

Kung isa ka ring artist, tiyak na mapapasana-all ka dito! Viral ngayon sa social media ang natanggap na bouquet ng isang babae mula sa Negros Oriental.

Siya si Brigette Linga Visitacion na binigyan umano ng kanyang secret admirer ng pinapangarap niyang bouquet.

Aniya sa isang panayam, “Actually, secret admirer ko po ‘yung nagbigay. Tuwang-tuwa po ako kasi dream bouquet ko po yon kasi artist po ako. Sarap sa pakiramdam na may ganyang taong bumigay ng mga isa sa pinapangarap.”

“Brigette “nakadawat og bouquet” Visitacion,” caption niya sa naturang post.

Si Brigette ay isang artist na gumagawa ng mga sining at obra mula sa graphite, charcoal, at color pencils at kaya naman sobrang saya niya sa kanyang natanggap.

Makikita sa larawan ang bouquet na nakabalot sa itim na papel at dilaw nitong ribbon habang agaw-eksena naman ang mga art materials na nakasalansan sa gitna nito gaya ng iba’t ibang kulay ng color pencils, cases, at pang-paint.

Marami namang mga netizen ang nainggit sa regalong natanggap ng artist.

Para kay Rosamond Baldemor Asas, ani, “Sana ol p din ako.. ‘yung may halong panawagan .”

“Naranasan ko din bilhan ng bouquet of art materials sarili ko last 2021,” hirit ni Kwinie Wynn Marzan.

“Ako when kaya? Sama lang ng loob natanggap ko eh HAHAHHA!” sabi pa ng isa.

Ikaw, bet mo rin bang makatanggap ng ganto? (Moises Caleon)