Barbie, David pinahaba ang lambingan

Tagumpay ang mga fan sa paghiling na habaan pa ang paborito nilang teleserye ngayon, ang ‘Maria Clara at Ibarra’.

Aba, magandang sorpresa nga ang inanunsyong chika na extended pa ng isang linggo ang award-winning historical portal fantasy series na ito.

Lalo tuloy nasabik ang mga Kapuso viewer sa mga pasabog at matitinding eksena sa mga susunod na episode ng programa. Marami rin ang naghihintay sa nakakaantig at kilig moments nina Klay (Barbie Forteza) at Fidel (David Licauco).

Nag-uumapaw ang tuwa ng mga netizen sa magandang balita.

“So happy! Napatili ako nung nalaman kong extended. ‘Yung anak ko naman nalulungkot nung sinabi kong matatapos na ‘yung palabas. Favorite na favorite niya ito!” sabi ng mga fan.

May kanya-kanya ring haka-haka ang mga fan sa mangyayari sa huling linggo ng palabas.

“‘Yung one week po na ‘yun about na sa FiLay kasi ‘yun ‘yung request ng FiLay fans (tulad ko). Dininig lang nila kami,” komento naman ng ibang fan.

Yes, wish nga ng mga fan na ma-extend ang lambingan nina Barbie Forteza, David Licauco kahit sa harap lang ng kamera, dahil alam naman ng lahat na may Jak Roberto si Barang, ha!

Well, magkakatotoo kaya ang hiling ng fans at ano ang kapalarang naghihintay sa mga natitirang karakter sa mundo ng El Filibusterismo? (Rb Sermino)