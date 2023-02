Annabelle, Eddie kaabang-abang ang renewal of vows

Aantok-antok si Annabelle Rama nang makasama namin sa isang special dinner noong Valentine’s day. Masyado raw siyang maagang gumising that day, pero huwag kang mag-isip, Dondon (my dear editor), na excited si Bisaya dahil araw ‘yon ng mga puso, huh!

Actually, medyo kabado siya dahil that day ang operasyon ng right eye ng mister niyang si Eddie Gutierrez.

Thay day nga ang cataract eye surgery ni Tito Eddie sa Asian Eye Institute.

“Gumising na ako ng 3:00am para maligo, mag-ayos at magbihis dahil 4:00am ko naman ginising si Eduardo dahil 5:00am ang alis namin at 6:00am ang right eye cataract surgery niya,” chika ni Bisaya.

Very thankful nga si Bisaya dahil successful ang cataract eye surgery ni Tito Eddie. Panay nga raw ang dasal niya at after ay sobrang puring-puri niya si Dr. Ang at ang Asian Eye Institute.

“Oo nga, Tita, obvious na sobrang natuwa ka, straight English ang post mo sa Instagram account mo (@annabelleramaig). Ang bongga!” sey ko naman kay Bisaya at may dialogue siya na, “Huwag ka na lang maingay, inayos ni Ruffa ‘yung English ko sa post na ‘yon. Hahaha!”

Hahaha! Classic talaga si Tita Annabelle, huh!

Anyway, sa dinner nga namin with her friends, hindi siya mapakali at gusto na raw niyang umuwi dahil kailangan niyang i-check kung okey lang ba si Tito Eddie.

In fairness, kahit 50 years na sila, ganoon pa rin kaasikaso at dedicated si Bisaya kay Tito Eddie, huh! How sweet!

Actually, ‘yung kasal nilang dalawa, 42 years na rin, at kung si Bisaya nga ang masusunod, gusto niyang magkaroon sila ng renewal of vows. Noon pa nga niya pinaplano ang tungkol sa bagay na ‘yon, pero nag-81 na si Tito Eddie at mag-71 na rin siya sa October 31 at hindi pa rin niya naitutuloy ‘yon, huh!

Pero feeling ko, very soon, gagawin nila ‘yon!

So nice!

Pops asam makita ng mga millennial fan

Ang bongga pa rin ni Pops Fernandez, huh!

Sa Sunday, may fans day siya sa Enchanted Kingdom sa Sta. Rosa, Laguna.

May mga fan daw kasi siya na miyembro ng ilang mga grupo na gusto siyang makilala, kaya napagdesisyon nga raw nila na mag-meet-up doon.

At ang bongga lang dahil may mga grupo pala na millennial na followers niya.

At dahil aalis na siya next week pa-Los Angeles, California dahil sa February 25 na ang ‘3 Divas’ concert nila nina Kuh Ledesma at Jaya sa M Casino sa Las Vegas, Nevada, makikipag-meet na nga raw siya sa kanyang mga fan.

“Gagawa rin ako ng content for my vlog, kaya sa Enchanted Kingdom kami,” sey ni Pops.

Siyempre, kukunan ko rin ang event na ‘yon for Abante Tele-Tabloid, kaya exciting.

Hindi nga lang ako sasakay ng rides like Pops dahil takot ako, ‘noh?!

‘Yun na!