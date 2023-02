Alodia, Christopher mala-fairytale ang wedding

Kasal na ang cosplayer and entrepreneur na si Alodia Gosiengfiao sa kanyang fiancé na si Christopher Quimbo noong nakaraang Valentines Day.

July 2022 noong ma-engage ang dalawa after four months of dating. Ang ex-boyfriend ni Alodia, ang vlogger na si Wil Dasovich, na nakarelasyon niya for 4-years ay dine-date ngayon ang aktres na si Carla Humphries.

Si Christopher ay president and general manager ng Calabria Company Limited, makers ng popular Novellino wines.



Kinunan ang prenup shoot nina Alodia at Christopher sa Mt. Makiling at ang kanilang wedding ceremony ay ginanap sa Marriott Grand Ballroom in Newport City, Pasay. Na-transform na parang enchanted forest ang ballroom.



Ang suot na fairytale-like wedding gown ni Alodia ay may lace details, dramatic veil at silver tiara ay gawa ng designer na si Mark Tumang. Ang groom naman ay white tuxedo jacket with black pants ang suot.

Kabilang sa wedding entourage bilang isa sa bridemaids ay ang cosplayer and Sparkle artist na si Myrtle Sarrosa. (Ruel Mendoza)