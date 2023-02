AJ, Aljur nilait sa paglantad ng relasyon

Minumura, kinamumuhian, niratrat ng mga netizen sina AJ Raval, Aljur Abrenica. Kaloka na sila na yata ang bagong Julia Barretto, Gerald Anderson, kung paramihan ng mga unfavorable comment ang pagbabasehan, ha!

Humakot na nga nang mahigit 4,300 comment ang mga post ni AJ sa relasyon nila ni Aljur sa Instagram, na naglalandian sila sa harap ng dagat.

Hindi kinaya ng mga netizen ang pagbalandra ng dalawa ng kanilang bawal na relasyon.

Heto nga ang chika ni mga fan:

@itsukay_ph, “Tapang. Pwede tong kasuhan.”

@potato_899, “Pottahhhh ‘yong proud na proud kang kabet.”

@simonrusjay, “Kabet moments.”

@teyhee.a, “Late talaga pini-flex mga kabit.”

@minicaorio_, “Bukas pa araw ng mga kabet di ba?”

May mga nagtanggol din sa dalawa at pinaalala na hindi si Aljur ang unang nagloko, kundi ang asawa nitong si Kylie Padilla.

@mja87_13, “Si Kylie po ang unang nagloko.”

@_jesh_is_it, “Para sa mga basher si Kylie unang nagloko. Pero tahimik lang si Aljur wag kayong ano.”

Sa totoo lang matagal nang inamin sa akin ni Aljur ang tungkol sa kanila ni AJ, nakiusap lang itong wag nang isulat para hindi sila pagpiyestahan.

Rosanna naloka sa ‘batuta’ ni Joseph Marco

Pinaglaway, pinag-init ni Joseph Marco ang mga babae’t bakla sa pagpapasilip niya ng kanyang ‘alaga’ sa social media. Nabulabog talaga ang marami dahil sa ‘batuta’ niya, ha!

Pinoste ni Joseph sa Instagram ang kanyang kauna-unahang pagpapasilip ng ‘tuta’ sa mga netizen, at ‘yun ay para sa iniendorso niyang underwear.

“I decided this year to get out of my comfort zone, so for the first time I’m sharing with you my first underwear endorsement! Grateful to be part of this family!” sabi ni Joseph.

Sa photo ay nakahiga si Joseph suot ang white underwear. Bahagyang nakaangat ang kanyang katawan para ipakita ang kanyang abs.

Malinaw na makikita ang nakabakat na ‘alaga’ ni Joseph na nakapuwesto sa alas-onse.

Napatili ang mga netizen sa “junjun” ni Joseph, na hindi pa galit pero parang gising na sa porma.

@chrissantol, “Yami hatdog my tomeee.”

@czarleen_vdg, “Kelangan ba gisingin si junjun kapag underwear pictorial?”

@bonjudas0911, “Bakit naman pinatigas?”

“Ligong-ligo na ako. Kanina ko pa hinahanap yung sabon. Nasa iyo pala Joseph! Akin na ‘yan! Emih!”

Kahit si Rosanna Roces ay naloka sa batuta ni Joseph.

“Dyusko tanghaling tapat may pabakat si Mayor nagkakasala ako nito.

Ang dami kong iniisip ha!!! Dumagdag ka pa!!” sabi ni Osang.

Chiz pinapinta, pinalilok mukha ni Heart

Binura na lahat ni Sen. Chiz Escudero ang mga latak sa tsismis na naghiwalay sila ni Heart Evangelista.

Pinaulanan nga ni Chiz ng mga mamahaling art pieces si Heart para sa kaarawan ng huli.

Matapos hanapin ni Chiz ang humulma sa pamamagitan ng clay sa mukha ni Heart at ipagawa itong figurine, isa namang painting ang ibinigay ng senador sa kanyang asawa.

Pinagmalaki ni Heart sa Instagram ang sopresang regalo ni Chiz sa kanya, na isang portrait na very special dahil ito ay gawa ng dati niyang art teacher.

Sabi ni Heart, “Met the great #IvanRoxas when I was 13 years old had a few art lessons with him as he was a family friend. Many moons ago he took my photo and told me he will finally paint me. Knowing how busy he was I never bothered to ask. Over a decade later it finally come into fruition..i can still smell the oil. This is amazing. Another awesome gift from @escuderochiz. Thank you Ivan and family.”

Sa puntong ito, nagpakagalante talaga si Chiz sa mga regalo niya kay Heart, ha!