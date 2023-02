After 40 years: Private jet ni Elvis Presley nabenta ng P14M

Ang private jet ng King of Rock and Roll Elvis Presley ay nabenta na pagkaraan ng 40 years.

Naiwang naka-park sa Roswell International Air Center sa New Mexico ang 1962 Lockheed 1329 Jetstar ni Elvis since 1983. Nabenta sa Mecum Kissimmee Collector Car auction in Florida ang naturang private jet sa halagang $260,000 (P14.3 million) noong January 8 na siyang ka-88th birthday ni Elvis.



Isang unnamed telephone bidder ang nakabili ng private jet. Si Priscilla Presley mismo ang nakatanggap ng bid para sa jet.



Nabili ni Elvis ang naturang 9-seater aircraft noong December 22, 1976 sa halagang $840,000. Ginamit ito ni Elvis sa kanyang naging tour sa US. May dalawang jets pa siyang binili para masasakyan ng TCB Band, backup groups, ni Col. Tom Parker at ang Memphis Mafia.



Kahit na may kalumaan na ang private jet sa labas, sa loob ay na-maintain ang retro midcentury interior: original red velvet-covered couch and passenger seats that swivel and recline. Wood paneling and gold-finish hardware, including window shades, round out the ’60s vibe of the jet, along with an entertainment center complete with RCA VCR player and cassette player.



Ang huling nagmay-ari ng jet ay si Jim Gagliardi, isang businessman from California na binili sa isang 2017 auction ang jet sa halagang $430,000. Pero never daw nitong napuntahan ang jet sa New Mexico. Noong magkaroon ng pandemic, naisip niyang ipa-auction na lang ito. (Ruel Mendoza)