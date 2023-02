Abdul Rahman umaming nanghingi ng pangkain kay Dennis Trillo

Malaki pala ang pasasalamat ng Sparkle artist at isa sa cast ng bagong teleserye ng GMA Networks, ang “Arabella” na si Abdul Rahman sa Kapuso actor na si Dennis Trillo.

Kung matatandaan, dumating na sa punto si Abdul during pandemic na na-stroke ang nanay niya, nasaid ang savings niya at talagang humingi na ito ng tulong pinansiyal. At that time, nagkasama sina Abdul at Dennis sa primetime series na “Legal Wives.”

Kuwento ni Abdul, sa kawalan na raw talaga niya ng pera kahit para sa pangkain niya, nakiusap na siya ng tulong.

“I assumed, noong nakita po niya ang text ko, siyempre, nag-message po siya, ‘Hi Abdul, how are you? I’m sending this amount…”

“Isang beses lang po akong nag-ask sa kanya, sa text, it was no’ng nagamit ko na po ang buong savings, pati donation sa mom ko for her hospital bills.

“It was this time na sobrang gipit ako and sabi ko, ‘Kuya Dennis, baka meron po kayong extra diyan, pang-food ko lang po ngayon. Tapos ‘yun po, nagpadala siya, just for me. Hanggang ngayon, thankful po ako. Kung wala po siya, I think, hindi ko po kinaya.”

Sa ngayon, umaayos naman na raw ang kalagayan ng nanay niya nang makausap nga namin ito sa bagong bukas na “Artista Salon by Gio Medina” kunsaan, ambassadors sila ng ka-loveteam na si Shayne Sava.

Located ito sa Sosyal Place, Lipa, Batangas kunsaan, it’s a one-stop place na may hotel, The Baristroe Restaurant, swimming pool, videoke at iba pa. At dito na rin sa lugar na ito nag-spend ng kanilang Valentine’s Day sina Abdul at Shayne, kasama ang pamilya ni Shayne, huh!

Overnight talaga sila rito at buong araw ng mga puso. (Rose Garcia)