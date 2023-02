UAAP Season 85 Team Preview: Eya Laure, UST target kampeonato

MAY isang pagkakataon pa si Eliya “Eya” Laure para makasungkit ng kampeonato sa darating na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament simula Pebrero 25.

Pagbibidahan ng 23-anyos na UAAP Season 81 Rookie of the Year awardee at dating national team member ang Golden Tigresses bitbit ang kabuuang 272 puntos upang tanghaling Best Scorer ng liga noong nagdaang season.

Nakatutok ang atensyon ng madla sa ipapakitang laro ng Golden Tigresses na agad masusubukan kontra sa last season runner-up na La Salle Lady Spikers sa darating na Pebrero 26.

Matatandaang pinag-isipan nang husto ng 5-foot-10 all-around player kung didiretso na sa professional league o ilalaban pa ang nalalabing isang taon sa amateur league.

Bukod kay Laure, paniguradong aasahan ng Golden Tigresses, sa pagtitimon ni coach Emilio “Kungfu” Reyes ang mga beteranong sina Imee Hernandez. Kacelyn Galdones, playmaker Regina Mangulabnan, libero Bernadett Pepito, heavy hitter Ypril Tapia at mga baguhang sina Athena Abbu, Xyza Gula, Jonna Perdido, Renne Loue Penafiel at nagbabalik na si Milenna Alessandrini na lalaro rin sa kanyang huling taon.

“I think everyone pwedeng maglaro sa loob ng court and maaasahan. ‘Yun ‘yung isa sa mga tingin ko at tingin namin lahat,” pahayag ni Laure sa isang report. “I think more than dun sa scoring department—na ngayon mas confident ako na hindi lang naman ako ‘yung magco-contribute na makikita ng maraming tao kung hindi lahat kami.”

Nabitin man sa Season 84 tangan ang 9-5 kartada, matapos mabigong makausad kontra Ateneo Lady Eagles sa first round ng stepladder semifinals, pipiliting makapag-iwan ng magandang alaala ni Laure sa UST. (Gerard Arce)