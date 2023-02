Top 5 date idea para sa masasaya ang puso

Nahihirapan ka rin bang mag-isip ng mga pwedeng gawin ngayong Valentine’s Day kasama ng dyowa mo?

Kung oo, ito na ang Top 5 date ideas na kering-keri mo subukan!

Una na rito, ay magluto. Isa ito sa pinakasimple pero pinaka-memorable rin dahil kayo mismo ang magluluto ng kakainin ninyo. Maaari niyo itong simulan sa pamimili ng mga sangkap sa grocery hanggang sa mismong proseso ng pagluluto. Pwede rin kayo mag-search sa internet ng mga recipe na bet ninyong i-try na lutuin.

O ‘di ba, ‘di niyo na need gumastos pa sa labas at safe pa ang kakainin niyo dahil kayo ang naghanda!

Sunod ay ‘Netflix and chill. Dito, pwede kayong mag-ayos ng pwesto sa kwarto, maghanda ng kaunting kutkutin, at all goods na manood ng pelikula. Maari rin kayong mag-binge watch ng mga paborito ninyong series.

Bukod dito, bonus na habang nanunuod ay pwede-pwede rin kayo maglambingan.

Pangatlo, ay mag-road trip. Isa ito sa mga therapeutic na uri ng date dahil syempre makakapunta kayo sa ibang lugar na ‘di ninyo pangkaraniwang nakikita.

Maaari kayong magplano na pumunta sa ilang magagandang destination tulad ng Tagaytay, Baguio, Baler, La Union, at iba pang malapit sa Metro Manila.

Pang-apat sa listahang ito ay hiking. Kung kayo ‘yung tipo ng couple na adventurous ay perfect na perfect ito sa inyo. Maaari ninyong akyatin ang ilang best hiking spots sa bansa gaya ng Mt. Apo, Mt. Pulag, Mt. Halcon, at iba pa.

Dito, kasama ninyo ang kalikasan sa selebrasyon ng araw ng mga puso.

At panghuli, maaari kayong mag-date sa pamamagitan ng recreational activities. Ilan sa mga halimbawa nito ay pag-ice skating, bowling, golf, archery, biking, at marami pang iba.

Piliin niyo lang ‘yung gusto ng bawat isa na subukan upang siguradong mae-enjoy ninyo ito.

Ilan lamang ito sa mga date ideas na maaari mong gawin ngayong Valentine’s day. Wala naman ‘yan sa pabonggahan ng regalo o surprise. Sabi nga nila, it’s not the grandest moments that counts but the smallest ones. Ang mahalaga, nag-effort ka at naipaparamdam mo ang pag-ibig mo sa iyong partner. (Moises Caleon)