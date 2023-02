Sinalya referee! Bradley Beal suka ng P1.3M

PINAGMULTA ng NBA si Washington Wizards star guard Bradley Beal ng $25,000 (lampas P1.3 milyon) matapos manulak ng referee.

Sa third quarter ng kanilang laro laban sa Indiana Pacers, sinubukan niyang agawin ang bola galing sa isang long pass.

Nang makarating si Beal sa sideline, dito niya nakasalubong ang game official na si John Butlet at bigla niya itong tinulak sa bakanteng upuan.

Hindi naman natawagan ng technical foul ang All-Star guard at hindi rin siya nagkomento ukol dito.

Naiuwi ng Wizards ang 127-113 na panalo laban sa Pacers.

May 22.5 points at 5.2 assists game averages ang 29-year old para sa Wizards na kasalukuyang nasa ninth seed (26-29) sa Eastern Conference.

Hindi problema ang multa para kay Beal sapagkat kakapirma niya lang ng 5-years, $250 million deal nitong nagdaang offseason. (Cyreel Zarate)