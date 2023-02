Same-sex marriage ilulusot sa SOGIE bill

Naniniwala si Senate Majority Leader Joel Villanueva na itinutulak ang SOGIE bill para gawing legal ang same-sex marriage sa bansa.

“‘Yon po ‘yong pinaka-bottomline nito. Gusto nila ng same-sex marriage? Ano ba? ‘Wag na tayo maglokohan. Is it what they are asking for? Pero sinasabi nila hindi. ‘Wag na tayong maglokohan. Same-sex marriage talaga ang gusto,” sabi ni Villanueva sa panayam ng mga reporter.

Ani Villanueva, hindi dapat ipasa ang panukala dahil lang sa inaprubahan ito ng ibang mga bansa.

Mariin naman itinanggi ni Senadora Risa Hontiveros na isasahog ang same sex marriage sa natu­rang panukala.

“Hindi aabutin ng higit benteng taon ang labang ito kung tayo ay nakikipaglokohan. Walang nakasaad sa SOGIE Bill ukol sa same sex marriage. Wala ‘yang halong biro. Walang punchline. At lalong walang chismis. Doon lang tayo sa totoo,” ayon kay Hontiveros. (Dindo Matining)