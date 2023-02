Richard, Jake nagkasakitan, totohanan ang bugbugan

Naku, Dondon (my dear editor), sabi, kapag hindi ‘legal’ ang relasyon, February 13 or 15 ang selebrasyon ng Valentine, pero sa case ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, ngayon pa lang sila makakapag-celebrate dahil pauwi pa lang today ang Kapamilya actor mula Cebu City kung saan sila nagte-taping ng ‘The Iron Heart’.

Hanggang kahapon kasi ay may taping pa rin si Richard at ang iba niyang co-star.

Si Ian Veneracion naman, natapos na ang mga eksenang dapat kunan sa kanya sa ‘The Iron Heart’ kaya noong weekend pa nasa Geneva, Switzerland dahil sa ‘KilaboTitos’ concert nila roon ni Ogie Alcasid (ngayon pa lang ang alis ng singer-songwriter, kaya kahapon ay nakapag-celebrate naman sila ng Valentine’s day ng wifey niyang si Regine Velasquez-Alcasid).

Anyway, noong weekend din naman, nag-family ‘V’ na si Richard with Sarah, Zion and Kai dahil lumipad pa-Cebu ang kanyang mag-iina at nag-bonding sila roon.

Sa Saturday naman, aalis sila pa-Japan dahil isang linggo silang mag-i-stay sa Niseko kung saan ay ie-enjoy nila ang snow, huh!

Kuwento nga ni Richard, marami silang activities na gagawin sa Niseko, kaya excited sila.

Sabi nga niya sa akin, Dondon, sayang daw at hanggang Tokyo lang tayo at hindi tayo nag-ski sa Niseko nang mag-Japan tayo.

Anyway, bukas ko na lang tatanungin si Richard kung ano ba ang surprises nila ni Sarah sa isa’t isa sa kanilang ‘V’ day celebration dahil makakasama naman natin siya, Dondon, sa isang chikahan about his ABS-CBN series na ‘The Iron Heart’.

In fairness kasi, pinag-uusapan ang action scenes ni Richard at ng kanyang co-stars sa series na ‘yon.

‘Yung bakbakan nga nina Richard at Jake Cuenca, aba, very realistic, kaya gusto ko ring usisain ang una kung hindi ba maiwasang magkasakitan sila ng una.

Anyway, sa ngayon, bukod kina Richard, Jake at Ian, kasama rin sa ‘The Iron Heart’ sina Dimples Romana, Sue Ramirez, Maricel Laxa, Diether Ocampo, Baron Geisler, Pepe Herrera, Benjie Paras, Sofia Andres, Meryll Soriano, Ryan Eigenmann, at ang premyadong aktor na si Albert Martinez.

Bongga!

Bakbakang ‘Murderer’, ‘Peligro’ kaabang-abang

Palaban talaga si Direk Darryl Yap, huh!

Hindi basta tatahimik ang director at co-producer ng ‘Martyr or Murderer’ sa mga dialogue against him ng ibang mga taga-showbiz.

Talagang may mga patama rin siya sa mga post niya sa kanyang social media account.

Anyway, sa March 1 malalaman kung sino ba ang talaga ang panalo once na ipalabas na ang ‘Martyr or Murderer’ at ‘Oras de Peligro’ dahil doon malalaman kung sino ang suportado ng mga mahihilig manood ng pelikulang Pinoy.

‘Yun na!