Reymart Gaballo pukpukan training kontra Thai fighter

PUSPUSAN na sa ensayo si dating interim World Boxing Council (WBC) bantamweight champion Reymart “Assassin” Gaballo sa sapakan kontra No. 3 rated Nawaphon Kaikanha ng Thailand para sa WBC title eliminator ngayong taon.

Inamin ni Sanman Promotions CEO at founder JC Manangquil na patuloy ang pagsasapinal ng napipintong laban ng Polomolok, South Cotabato-native laban sa Thai boxer, na isinasaayos pa ang eksaktong petsa para sa napipintong laban.

Sakaling palarin sa naturang laban ay maaaring muling magkaroon ng rematch si Gaballo (24-1, 20KOs) kay dating world champion at four-division titlist Nonito “The Filipino Flash” Donaire, na kasalukuyang naghahanap ng makakalaban para sa bakanteng titulo matapos umatras sa laban si WBO at WBC No.1 ranked Australian slugger Jason “Mayhem” Moloney.

“We’re looking to fight next Nawaphon sor rungvisai (Kaikanha), but nothing signed and final. We’re still working on it to finalize the WBC eliminator,” pahayag ni Sanman Promotions boss JC Manangquil sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Tinapik ng kampo ni Gaballo ang eksperyensyang boxing trainer na si coach Nonito Donaire Sr. kontra Kaikanha na kagagaling lang sa impresibong second round TKO laban kay Filipino at Thailand-based Brandon Alejandro nitong Disyembre.

Kasalukuyang nakaupo ang 26-anyos na orthodox boxer sa No. 4 sa WBC at World Boxing Association (WBA), at No. 6 sa International Boxing Federation (IBF). (Gerard Arce)