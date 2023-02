Retiradong titser tinigok sa saksak mukha, tiyan ng apo tinarakan

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang retiradong titser matapos itong patayin sa saksak habang tinarakan naman sa tiyan at mukha ang 13-anyos nitong apo ng hinihinalang miyembro ng akyat-bahay sa Cauayan, Negros Occidental nitong Lunes ng madaling araw.



Idineklarang patay sa Cauayan District Hospital ang guro na si Nancy Malvas Oliverio, 61 anyos dahil sa mga saksak sa katawan habang ginagamot pa sa nasabi ring ospital ang apo niyang babae bunsod ng sugat sa mukha at tiyan.



Agad namang nakapagtago at nakatakas sa pag-atake ng suspek ang isa pang menor de edad na kasama ng mga biktima sa bahay.



Lumitaw sa imbestigasyon na natutulog ang mga biktima nang pasukin ng suspek ang bahay ng nga ito sa Purok Paho sa Barangay Poblacion, Cauayan, Negros Occidental bandang alas-tres ng madaling araw.

Hinala ng pulisya, nagising ang mga biktima at naaktuhan siyang nangungulimbat sa bahay. Sa takot na mag-ingay ang mga ito at madakip siya, inundayan niya ng saksak ang mga biktima at saka tumakas.

Nangangalap na ng impormasyon ang pulisya para makilala at madakip ang suspek.