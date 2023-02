Rep Co: LGU pakyawin ani ng mga farmer

Pinaplantsa sa Kamara de Representantes ang mga hakbang upang magkaroon ng kakayanan ang mga lokal na pamahalaan na mamili ng ani ng mga lokal na magsasaka at ibenta ito sa murang halaga.

Lumabas ang rekomendasyong ito sa isinagawang pagpupulong sa pangunguna ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno.

Ayon kay Co, ang krisis sa sibuyas ay nagbigay-diin sa pangangailangan na matiyak na mayroong seguridad sa suplay ng pagkain ang bansa.

Sa pagpupulong ay natukoy ang kakulangan ng lokal na produksyon, cold storage facility at hindi maayos na distribution system bilang sanhi ng naganap na kakapusan ng suplay na nagreresulta sa pagtaas ng presyo. (Billy Begas)