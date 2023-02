Malamang na marami na naman sa mga tropapips natin at maging sa mga ayudanatics nating kurimaw ang magiging senti at mapapabuntong-hininga sa Araw ng mga Puso.

Ilan kaya sa kanila ang may hugot na pinagtagpo pero ‘di itinadhana” o para bang TOTGA na the one that got away?

At sino kaya ang na-friend zone? O kaya naman eh na-“ghosting” o naglaho na lang na parang bula ang jowa nang walang “closure” ika nga.

Ano kaya mga tropapips ang mas masakit sa mga nabanggit natin? At ilan kaya ang “nakatali” na pero naiisip pa rin yung kanilang TOTGA?

Sa totoo lang, parang mas mahirap yatang maka-move on ngayon ang mga may TOTGA dahil sa letseng social media. Kung noon, kapag gusto mong kalimutan ang isang tao, aba’y susunugin lang mga pictures at sulat, lalayo ka lang keri na dahil hindi mo na makikita.

Pero ngayon, isang click lang sa Facebook, sa Instragram, o Tiktok, aba’y makikita mo naman ang taong gusto mo nang kalimutan–kahit pa nasa abroad na.

Ang matindi, baka makita mo siyang kumikembot sa Tiktok na braless at pagka-igsi-isi ng shorts. O kaya naman kung lalaki, hinahatak niya ang sando pataas para makita ang abs niya habang naka-brief lang. Tapos may sounds pa ng “jumbo hotdog, kaya mo ba ‘to?”

Sabi sa isang survey ng Social Weather Station, sa 1,200 adults na kanilang tinanong, aba’y kalahati o 50% ang nagtapat na umibig sa kanilang kaibigan. At 30% ang nagmahal pero hindi nasuklian ng pag-ibig o yun bang tinatawag na “unrequited love.”

Sa mga nagmahal sa kaibigan, 40% raw ang lalaki at 25% lang ang babae. Mas madali yata talagang mahulog ang puso ng mga kelot sa bestie nila, o baka naman mas honest lang ang mga kelot pagdating sa feelings kaysa sa mga bebot na pakipot?

Pero makikita sa survey na marami talaga mga tropapips ang pinagtagpo pero hindi itinadhana. At malamang kasama diyan yung mga magkakaibigan. Ang tanong nga lang, naging masaya kaya ang mga may TOTGA sa kanilang nakatuluyan?

Marami naman siguro. Sabi rin kasi sa survey, 57% ng mga tinanong ang very happy sa kanilang lovelife. Habang 25% ang umaasang magiging mas masaya pa, at 17% ang walang lovelife.

Naalala ko tuloy si dating Pangulong Noynoy Aquino na nagdiwang kamakailan ng kaarawan sa kabilang-buhay. Minsan niyang inihalintulad sa Coke ang kaniyang lovelife dahil “zero.” Dahil hirap magka-jowa dahil nauunsiyami kapag nabalita nang may pinopormahan siya, ibinuhos na lang niya ang atensyon sa pagsisilbi sa bayan at sa kaniyang mga “boss.”

Kung tutuusin naman talaga, may iba pang puwedeng mahalin maliban sa tao at alagang hayop. Puwede ring mahalin ang trabaho, ang Inang Bayan, at ang Inang Kalikasan. Aba’y dapat sigurong malaman ito at ituro sa mga “plastik” na namamahala sa kompanya na parang na-“love at first (mining) sight” sa Sibuyan, Romblon. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.