PBA Legends sa Kalinga

HAPPY Valentine’s Day sa ating lahat.

Taos-puso kaming PBA Legends na nagpapasalamat sa napakasipag na mayor ng Kalinga na si Mayor Darwin Estrañero sa pagkumbida sa kanilang fiesta para magpaunlak ng isang laro kontra sa kanilang mga lokal na players.

Si Mayor Darwin ay dating manlalaro din ng Flying School na PATTS sa may Airport Road. Kaso lang hindi siya naglaro.

Sinabi din sa amin habang nagtatanghalian kami ng Igado at Borbor, na ang tanyag na tattoo artist na si Wang Od ay nasa kalapit munisipyo lang ng Kalinga.

Ang pagbiyahe papunta sa lugar ng Kalinga ay umabot din ng 10 oras gamit namin ang 2 van na Super Grandia. Bibihira marating ng Legends ang lugar ng Kalinga dahil sa layo at tagal ng biyahe. May isang pagkakataon na nadala ko sa kabilang lugar ang PBA Legends pero sa parte na ng Apayao naman.

Sa hanay ng Legends, lumaro ang yours truly Jerry Codinera, kasama sina Allan Caidic, Noli Locsin, Marlou Aquino, Vince Hizon, Gherome Ejercito, EJ Feihl at Bong Alvarez.

Kumpleto ang programa ng nagpalaro sa gym, magmula sa mga LED lights na may big screen at nagpahabol pa sila ng mga 3 tonner na aircon para lang maginhawaan ang mga manonood.

Sa halftime ng laro, nagbigay ng inspirational talk si Bong Alvarez sa salitang Ilokano, kaya tuwang-tuwa naman ang kanyang kababayan nung sinabi niya na mas maputi siya ng konti kesa sa mga taga-Kalinga.

Halos umabot din ng mga 3,000 ang nakasaksi ng game ng mga tander. Hindi mawawala ang mga patawa ni Onyok sa laro. Sa bandang huli, nanaig sa laro ang PBA Legends.

Sa dinner naman, sinamahan kami ng ilang LGUs na pinangunahan ni Gob. James Edubba.

Si Gob. James ay dating nag-aral sa Baste, kaeskwela ni Bong Alvarez.

Nagkaroon ng konting kantahan pagkatapos ng dinner, kumanta si Mayor James ng “Wonderful Tonight” at si Bong Alvarez naman eh ang kanyang paboritong “Ikaw ang Aking Mahal” tapos sabay uwi na.

Sa February 17 nasa Libmanan, Bicol ang PBA Legends kaya abangan natin.