Nursing graduate natagpuan passion sa vlogging

Sa buhay, may kanya-kanya tayong desisyon na siyang huhulma sa ating kapalaran halimbawa dito ang isang content creator na lumihis sa tinapos niyang kurso kita para mag-vlog.

Siya si Darbie Kim Estrebilla o mas kilala bilang Real Talk Darbs (RTD), 34-anyos tubong- General Santos City pero kasalukuyang nasa Dubai, United Arab Emirates.

Nagtapos siya ng BS Nursing noong 2010 at muntik pang mapasama sa Top 10 sa board exam.

Kwento niya sa Abante News, “Di ko pinursue ang nursing kasi ang reason lang bakit ako nagnursing ay dahil sa babae. Dahil sa ex ko before which was my longest ex pa up until now, 2 years and 7 months.”

Taong 2012 siya nagdesisyon na pumunta sa Dubai kung saan sumubok siya ng iba’t ibang trabaho. Aniya, “Ang unang trabaho ko dun is customer service, then na-promote ako into sales – key account sales executive, apparently I’m very good at sales dahil ang target ko nun is P14 million pesos month.”

Malaki ang kita ni Darbie pero kalaunan ay inayawan niya rin ito. Sabi niya, “Eventually during those process, na-realize ko na hindi talaga ‘yun ‘yung gusto kong gawin. So nag-pursue ako ng content creation. In 2020 nag-quit ako ng job kahit na alam kong malaki ‘yung sahod ko.”

Bata pa lamang hanggang magkolehiyo ay alam niya na mayroon siyang potential sa ganitong gawain.

Aniya, “I think I really am a pure breed content creator. Kasi natatandaan ko noong bata pa ako habang may laruan akong Sangoku at Hulk Hogan. Pinapabugbog ko muna si sangoku at meron pang mga script kung paano niya tatalunin si Hulk Hogan. So, that was me directing at a very young age.”

Tulad ng iba, marami ring mga challenge na kinaharap si Darbie lalo na noong nagsimula siyang pasukin ang mundo ng pagvo-vlog dahil maraming mga tao ang nagdoubt at ‘di naniwala sa kanya.

Pero nagpatuloy lang siya para sa pangarap. Ngayon, mayroon na siyang humigit-kumulang 2.9 milyong followers.

Aniya, “Main goal is to really save a soul. That’s the main goal. The intent of every content is to actually create content that will basically help a soul. Sabi ko nga, one change soul is way worth more than a billion views.”

Ilan sa mga patok niyang contents ay ang RTD Reacts. Dito, sinu-summary at kinukuwento niya ang mga viral issues na kumakalat sa social media at nagbibigay siya ng aral na maaaring matutunan mula rito.

Gaya na lamang ng Paolo Contis Sustento Issue, Alex Gonzaga Cake Issue, Prankster Vloggers Issue, Donnalyn Issue, Yawi, at marami pang iba.

Kaya naman ganun na lamang ang pagpapasalamat ni Darbie sa mga bagay na mayroon siya ngayon.

Payo niya, “Just start. You most of the people don’t start kasi they wait for the perfect moment to happen. They wait for the perfect year, perfect camera, the perfect time na meron sila. There will never be a perfect time. (Moises Caleon)