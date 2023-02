NBI kinalampag sa crypto scam ng Chinese mafia

Nanawagan si House Committee on Overseas Workers Affairs chairperson at Kabayan party-list Rep. Ron Salo sa National Bureau of Investigation (NBI) na imbestigahan ang paggamit umano ng mga Chinese mafia sa mga Pilipino sa crypto scam.

“I also urge the Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) to strengthen their monitoring and implementation of the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003,” sabi ni Salo.

Kinondena ni Salo ang ginagawa ng criminal network na nagpapatakbo ng cryptocurrency scams sa Southeast Asia at ginagamit umano ang desperasyon ng mga Pilipino.

“Taking advantage of the desperation of our kababayans looking for job opportunities is the peak of injustice and cruelty,” dagdag pa ni Salo.

Ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo De Vega tina-target ng Chinese mafia na nagpapatakbo ng mga cryptocurrency scams na ma-recruit ang mga Pilipino dahil sa kanilang kahusayan sa pagsasalita ng English at pagkakaroon ng kaalaman sa paggamit ng computer.

Sa pagtaya ni De Vega, tinatayang 50 hanggang 70 Pilipino ang sapilitang pinagtatrabahong scammer ngayon sa Myanmar, bukod pa sa 50 nasa Cambodia at 50 rin sa Laos. (Billy Begas/Eralyn Prado)