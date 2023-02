Megan, Machine Gun hiwalay na

Malakas ang bulung-bulungan na hiwalay na sina Megan Fox at Machine Gun Kelly. Sa latest post ni Megan sa kanyang Instagram, pinost nito ang lyrics ng Lemonade ni Beyonce.

Deleted na rin ang mga photos at videos ni Megan with MGK, kasama rito ang engagement announcement nila. Tapos ay in-unfollow ni Megan si MGK.

Pagkatapos ng ilang oras, biglang nawala na ang IG account ni Megan pagkatapos nitong i-follow si Eminem na matagal nang kaaway ni MGK.

Pero sa IG account ni MGK, nandoon pa rin ang mga photos at videos nila ni Megan.

Ayon sa People magazine, nagkaroon ng matinding away sina Megan at MGK at sobrang na-upset si Megan kaya tinanggal nito ang engagement ring niya.

“They haven’t officially called off the engagement, but Megan took her ring off. They have had issues in the past, but things seem pretty serious this time,” ayon sa source.

Huling nakitang magkasama sina Megan at MGK ay sa Super Bowl party ni Drake sa Hanger 1 in Scottsdale, Arizona. (Ruel Mendoza)