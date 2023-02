Marcos tinukuran Ukraine President Zelenskyy

Natuloy din ang pag-uusap nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. Ukranian President Volodymyr Zelenskyy sa pamamagitan ng telepono noong February 13, 2023.

Nag-tweet si Ze­lenskyy nitong Lunes para magpasalamat kay Marcos sa ipinaabot na suporta sa Ukraine na patuloy na nakikipagbakbakan sa puwersa ng Russia.

“Had the first phone call in the history of bilateral relations with President of the Philippines @bongbongmarcos. Thanked him for supporting sovereignty & territorial integrity of. We discussed further deepening of cooperation, in particular on international platforms,” anang tweet ni Zelensky.

Binanggit naman ni Marcos na hanga ito sa katapangan at pagi­ging makabayan ni Zelens­kyy at malasakit sa kanyang mamamayan.

“I had the pleasure of talking to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy yesterday. I told him that we in the Philippines are watchin­g with admiration, the bravery and the nationalism that has been displayed by the Ukrainians during this crisis,” anang pangulo sa kanyang tweet kasabay ng pagsasabing kaisa ang Pilipinas sa pagnanais na makahanap ng mapayapang paraan ang gulo sa Ukraine. (Aileen Taliping)