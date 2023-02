Magka-date sa V-Day Julie super paseksi sa harap ni Rayver

As expected, magkasama sina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz sa Araw ng mga Puso. Sa The Vineyard at Tanauan nga sila nagpunta, at kasama nila ang mga mahal nila sa buhay.

Hindi nga ito ang typical na V-date na ang magdyowa lang ang magkasama. Parang family affair nga rin ito, na magkakasama silang lahat.

“Unwinding!” sabi ni Julie.

Siyempre, happy ang mga faney nila.

“Well deserved Valentine’s vacay Jules-Ray. What makes it special is kasama rin ang fam nila. Enjoy guys!”

“Nice one Jules, Rayver. Need niyo talaga ang bakasyon, mag-unwind. Happy for you at kasama pa niyo ang whole family.”

Well, at least daw, ang V-date nina Julie, Rayver, kasama pamilya. Hindi nga sila tulad ng ibang couple, na kabago-bago ng relasyon, kung saan-saan na nagpupunta, ha!

Pero teka lang naman, hindi prepared ang mga fan sa latest Instagram post ni Julie. Aba, nagpakalat na naman siya ng mga photo na 2 piece bikini lang ang suot niya, ha!

At si Rayver nga raw ang photog, ha!

“Sweet escape,” sabi ni Julie sa mga photo na `yon.

At yes, umulan na naman ng papuri sa IG ni Julie, na super sexy ito, na nakakagulat pa rin talaga ang alindog nito, na kakaiba talaga ng curve ni Julie.

May iba rin na kinonek ang mga photo na `yon sa role niya sa Maria Clara At Ibarra.

“Aba at saw akas natuto kang magsuot ng tapa pecho at panty.”

“Santa Maria, bakit ka naghuhubo Maria Clara?”

“Naku mapapagalitan ka ni Tiyang Isabel at Kapitan Tyago!”

Pero ang pinakamaraming klase ng mensahe ay ang, ‘siguradong lalong mai-in love si Rayver kay Julie’.

Oh, well… (Rb Sermino)