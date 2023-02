Kiyomi Watanabe ekis pa rin sa Cambodia SEAG

NANANATILING umaasa ang Philippine judo team sa isang matagumpay na kampanya sa Cambodia Southeast Asian Games kahit na muling hindi makakasama ang nangungunang judoka ng bansa na si Kiyomi Watanabe sa kada dalawang taon na torneo sa ikalawang sunod na pagkakataon.

Kinumpirma ni Philippine Judo Federation secretary general Dave Carter na muling hindi makakasama ang 63kgs weight category bet na si Watanabe sa listahan ng mga event na sasabak sa ika-32 edisyon ng SEAG sa lugar ng Phnom Phen sa Mayo 5 hanggang 17.

Si Watanabe, na hindi nakasali sa Hanoi dahil sa injury, ay shoo-in gold medalist sa nasabing kategorya matapos itong manalo sa apat na magkakasunod na edisyon mula 2013 sa Maynmar hanggang 2019 sa Pilipinas.

Naglista ang host Cambodia ng 10 indibidwal na event sa judo na kinabibilangan ng -44kgs, -48kgs, -52kgs, -57kgs at -70kgs na malinaw na binabasura ang -63kgs pet event ni Watanabe sa female division.

Aasa ang Pilipinas sa pagkawala ni Watanabe sa mga dating SEAG medalist sa pangunguna ng kambal na sina Shugen at Keisei Nakano, Daryl Mercado Honrada, John Viron, Rene Furukuwa, Khrizzie Pamero, Jhenalane at Jhena Lopez-Rodriguez at Megumi Kurayoshi.

Idinagdag ni Carter na ang mga Pinoy judoka ay may malaking tsansang magwagi sa tatlong kata event, ang men’s pair o kime-no, ang women’s pair o ju-no, at ang mixed kata. (Lito Oredo)